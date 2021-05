Covid 19 : reportage dans les coulisses de la vaccination à la métropole de Nice

Plongée dans les coulisses de la vaccination dans la métropole Nice Côte d'Azur. Une centaine d'agents sont mobilisés sur la plateforme téléphonique, parmi lesquels des étudiants, pour vous répondre et vous aider à prendre vos rendez-vous.

Depuis son installation en décembre, les agents de la plateforme téléphonique vaccination de la métropole de Nice ont répondu à 255 000 appels. Près d'une centaine de personnes sont mobilisées, parmi lesquelles des étudiants, qui vous répondent, vous aident à prendre vos rendez-vous. A ce jour, 30% des habitants de la métropole de Nice ont reçu au moins une dose de vaccin (c'est plus que la moyenne nationale autour de 21%) et selon le président de la métropole, Christian Estrosi, c'est en partie grâce à cette plateforme qui permet une meilleure organisation. L'ambition c'est d'atteindre 70% de la population vaccinée en septembre pour garantir une bonne immunité à la rentrée.

70 personnes sont présentes physiquement, connectées de 9h à 17h. Elles répondent aux téléphones, séparées par des plexiglas et masquées. 30 autres agents sont en télétravail, envoient des SMS pour contacter les futurs vaccinés. Ambre, 18 ans, fait partie de la réserve étudiante mobilisée

Ambre, 18 ans, niçoise Copier

Depuis décembre, on compte plus de 180 000 inscriptions sur la plateforme vaccination de la métropole. Les vaccins proposés sont le Pfizer et le Moderna. En une journée record, 5300 personnes sont vaccinées au Palais des Expositions à Nice.

Hicham, étudiant de 24 ans, en licence sciences de l'information et de la communication a trouvé cet emploi de vacataire en parallèle de ses études, à la plateforme de vaccination et c'est pour lui très enrichissant