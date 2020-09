Covid-19 : "on s'oriente peut-être sur un report ou une annulation de la foire" à Amiens selon la préfecture

"L'objectif n'est pas d'avoir un impact économique fort sur toute la société. C'est pour freiner la propagation du virus" justifie la secrétaire générale de la préfecture de la Somme, Myriam Garcia, interrogée ce mardi sur France Bleu Picardie sur les dernières mesures prises face à l'épidémie de covid-19. A Amiens, les bars et restaurants doivent fermer à minuit jusqu'au lundi 12 octobre et le port obligatoire du masque est étendu à de nouveaux lieux dans la Somme.

La semaine dernière, le directeur de la sécurité publique de la Somme annonçait sur France Bleu Picardie que d'autres bars du quartier Saint-Leu à Amiens que Le French, devaient être sanctionnés pour le non-respect des mesures barrières. Sur ce point, la secrétaire générale de la Somme explique "qu'on a constaté des dérives et on a demandé à certains gérants en plus du French, de se justifier. On attend les retours et si les arguments ne sont pas suffisants, on prendra d'autres mesures administratives".

82 nouveaux cas pour 100 000 habitants

La Somme est désormais classée rouge pour la circulation de la covid-19. Le nombre de nouveaux cas sur les sept derniers jours est en moyenne de 82 pour 100 000 habitants. A Amiens, il a dépassé les 100.

Arrêter les embrassades

La préfecture rappelle dans son communiqué qu'au-delà des mesures prises dans l'espace public, il faut respecter les mesures barrières chez soi et notamment "se saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades".

La foire d'automne de Picardie en question

Interrogée sur les événements à venir, la secrétaire générale de la préfecture de la Somme a indiqué qu'en ce qui concerne la foire d'automne qui doit se tenir à Mégacité à Amiens du 2 au 11 octobre, "on s'oriente pour peut-être aller sur un report ou une annulation. A ce jour la décision n'est pas encore prise". Des réunions ont lieu avec les organisateurs.