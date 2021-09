Covid-19 : On se vaccine dans les centres commerciaux dans l'agglomération nantaise

C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups! Dans l'agglomération nantaise, on peut se faire vacciner en allant faire ses courses! L'ARS a mis en place des centres de vaccination dans quatre centres commerciaux.

Ouvert jusqu'au 8 octobre

La galerie commerciale de Beaulieu à Nantes est concernée. Un centre de vaccination y est installé pour quatre semaines, jusqu'au 8 octobre, de 10 heures à 18 heures, du lundi au samedi. Il propose le vaccin Moderna, qui peut être administré y compris chez ceux qui ont d'abord reçu une ou deux doses de Pfizer ou d'AstraZeneca. "Vaccination gratuite et sans rendez-vous", le message sur la devanture d'un local réquisitionné pour l'occasion, interpelle les passants. "Je suis étonnée de voir un centre de vaccination au milieu d'un centre commercial, c'est assez lunaire!", s'étonne une cliente.

Sans rendez-vous

L'idée est d'inciter un public encore réticent à se faire vacciner, en rendant la démarche plus accessible et sans rendez-vous. Après des mois à refuser catégoriquement la vaccination, Julie, une Nantaise de 26 ans, a sauté le pas, à contrecœur. "Je venais acheter des chaussures que je n'ai pas trouvées. J'étais un peu dépitée. Alors je me suis dit, 'autant ne pas être venue pour rien'", explique la jeune femme. Travaillant dans le social, elle veut éviter les tests PCR à répétition. "Je n'ai pas envie de payer 70 euros!"

Micheline, elle, repart du centre commercial avec sa troisième dose. A 87 ans, cette habitante du quartier a profité de ses courses pour se faire vacciner. "C'est très pratique", estime-t-elle. Ravie de ne pas avoir à se rendre au centre de la Beaujoire, ni à prendre rendez-vous sur Internet, l'octogénaire assure qu'elle n'hésitera pas à parler de ce centre éphémère à ses amis du quartier.

200 à 300 test PCR par jours en pharmacie

"C'est vrai que chez les personnes âgées, qui sont concernées par la troisième dose, il y a la barrière du numérique. L'idée de ce centre sans rendez-vous, c'est qu'on vienne pour autre chose, et qu'on se décide à _se faire vacciner parce que c'est simple_. J'espère que ça nous permettra d'avancer sur la vaccination de tous", souligne Frédéric Devineau, propriétaire de la pharmacie du même nom, qui a mis en place le centre de vaccination de Beaulieu en lien avec l'ARS.

Aujourd'hui, entre 200 et 300 personnes défilent quotidiennement pour obtenir un test PCR dans sa pharmacie. Une situation devenue intenable. Depuis son ouverture en début de semaine, le centre de vaccination n'a accueilli qu'une dizaine de personnes en moyenne chaque jour.