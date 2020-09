Covid-19 : à Paris, la ville a bataillé pour que les les clubs restent ouverts aux mineurs

Entre vendredi et samedi, les clubs sportifs parisiens sont passés par toutes les couleurs et les sentiments. Entre les préconisations annoncées vendredi par le Ministère des Sports et l'arrêté préfectoral de la préfecture de police de Paris, pas simple de s'y retrouver. L'arrêté demandait en effet le contraire du ministère sur la pratique du sport en club pour les mineurs et les athlètes de haut niveau.

La ville de Paris - qui est en "zone d'alerte renforcée"- est montée en première ligne pour demander à la préfecture de faire marche arrière. Après plusieurs heures de négociations, l'adjoint aux sports, Pierre Rabadan a annoncé que la préfecture allait modifier son arrêté préfectoral. Les mineurs vont pouvoir continuer à pratiquer en club.

"Un oubli ou manquement de la préfecture"

Pierre Rabadan revient sur cette confusion, au micro de France Bleu Paris : "C'est un oubli ou un manquement de la préfecture. Dans leur arrêté, il n'était pas précisé que les gymnases et salles de sport étaient autorisés pour les mineurs, dans un cadre associatif. C'est cela qui a créé de l'incompréhension dans les clubs, car on a été obligés samedi de fermer les gymnases."

En résumé, les enfants et les adolescents peuvent continuer à pratiquer leur sport en club. En revanche, les personnes âgées de plus de 18 ans n'ont plus le droit d'accéder aux gymnases et aux salles de sport. Finis donc par exemple les cours de fitness, yoga, badminton ou escalade en intérieur. Les adultes doivent désormais se dépenser dehors.