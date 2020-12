Covid-19 : selon une étude de l'IAE de Tours, 53% des Français ont l'intention de se faire vacciner

Le résultat de cette étude tourangelle est sans appel : 53% des moins de 65 ans souhaitent se faire vacciner. C'est 12 points de plus que les 41% du récent sondage de l'institut Ifop réalisé pour le Journal du dimanche. Par ailleurs, il précise que ce pourcentage de 53% d'intention de vaccination pourrait être plus élevé si l'on prenait en compte les personnes de plus de 65 ans, non interrogées pour cette étude, et qui représentent 20% de la population française.

L'étude insiste aussi sur un point : les personnes interrogés sont "obligés" de répondre aux questions s’ils souhaitent percevoir une gratification pour leur réponse : une personne indécise répondra donc oui ou non même si en réalité, elle n’a pas encore fait son choix.

Les gens les plus indécis finissent souvent par se faire vacciner

Le travail de l'enseignant-chercheur et de ses étudiants s'est d'ailleurs penché sur la capacité prédictive des mesures d’intention de vaccination. L'étude démontre que les gens indécis face à la vaccination se font souvent... vacciner. C'est ce qui ressort en tout cas d'une étude faite sur le vaccin contre la grippe en 2017. En comparant deux études : une réalisée par l'Ifop et une issue de travaux scientifiques, l'enseignant-chercheur remarque qu'il existe donc une différence notable entre l'intention de se faire vacciner et la vaccination.

Les intentions de vaccination en baisse

L'étude démontre aussi que l’intention de vaccination contre le coronavirus a diminué entre avril et septembre de cette année. 77% des Français voulaient se faire vacciner contre le coronavirus en avril. Depuis, ce chiffre ne cesse de diminuer chaque mois. La raison invoquée par cette étude est la perte de confiance des Français vis-à-vis du gouvernement et des laboratoires au sujet de ces vaccins.