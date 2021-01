Covid-19 : six centres de vaccination opérationnels le 18 janvier dans le Cher

Après l'Indre, c'est au tour de la préfecture du Cher de dévoiler la création de six centres de vaccination contre le Covid-19. À partir du lundi 18 janvier, les personnes de plus de 75 ans volontaires pourront notamment se faire vacciner.

Après les résidents d'Ehpad, les personnels soignants de plus de 50 ans ou encore les pompiers, la vaccination contre le Covid-19 est étendue aux personnes de plus de 75 ans. Six centres de vaccination seront opérationnels à partir du lundi 18 janvier dans le département du Cher. La préfecture vient de transmettre la liste complète :

Aubigny-sur-Nère, à la salle polyvalente "Les terrasses de la Nère"

Bourges,à l'espace Monmarteau du stade Depège

Saint-Amand-Montrond, à l'espace Aurore

Saint-Satur, au centre socio-culturel Guy Poubeau

Sancoins, à la maison de santé en Berry

Vierzon, au centre des congrès

Ces centres s'adressent donc aux personnes de 75 ans et plus ; aux professionnels de santé hospitaliers et libéraux de plus de 50 ans ou avec des comorbidités ; aux aides à domicile de plus de 50 ans.

La vaccination se fera uniquement sur rendez-vous

À partir de vendredi 15 janvier, une plateforme téléphonique permettra de s'inscrire. Il faudra appeler entre 9h et 17h le 02 48 67 35 98. À compter de lundi, une plateforme téléphonique régionale dédiée, dont le numéro de téléphone sera communiqué dans les plus brefs délais, prendra le relais. Et puis, il sera aussi possible de prendre rendez-vous sur Internet. Mais on ne connaît pas encore le nom du site dédié.

Au préalable, il est conseillé de prendre contact avec son médecin traitant pour attester qu’il n’y a pas de contre-indication à la vaccination. Enfin, le jour de la vaccination, il faudra vous munir de votre carte vitale et des éléments qui attestent qu’il n’y a pas de contre-indication à la vaccination.