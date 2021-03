SOS Amitié recherche des bénévoles à Poitiers pour répondre à la détresse des Poitevins face au Covid-19

Le téléphone sonne sans arrêt pour les bénévoles de SOS Amitié à Poitiers. Des personnes de plus en plus en détresse à mesure que la crise sanitaire de la Covid 19 se prolonge. Pour répondre à ces appels de plus en plus nombreux, l'association recherche des bénévoles.

Les Poitevins sont à bout de nerf après un an de crise sanitaire. Les Français sont de plus en plus nombreux à demander de l'aide face à leurs angoisses et à leur solitude. Selon un sondage Odoxa pour France Bleu, les Français sont 35% à ne plus supporter les privations et les contraintes imposées par l'épidémie et n'accepteront pas qu'elles se prolongent. Un épuisement psychologique que constatent tous les bénévoles de SOS Amitié à Poitiers.

Hélène est en charge de SOS Amitié à Poitiers. Elle fait partie de l'association depuis 10 ans et elle remarque depuis quelques mois une lassitude de plus en plus profonde. "On sent chez les personnes qui nous appellent beaucoup de lourdeur et presque de la désespérance dans certains cas", raconte Hélène, une bénévole depuis 10 ans à SOS Amitié.

Hélène, bénévole à SOS Amitié à Poitiers Copier

Un appel sur quatre pas décroché par manque de personnel

Six Français sur dix assurent qu'ils ne tiendront pas ou plus de trois mois supplémentaires dans cette situation. Ils sont une trentaine à SOS Amitié Poitiers et sur les lignes le téléphone ne s'arrête jamais de sonner, jours et nuits. Si bien qu'ils ne peuvent répondre qu'à un appel sur 4, par manque d'écoutants. Ils recherchent des bénévoles pour aider davantage de personnes.

Il y a une très grande lassitude, un peu comme une vie qui tourne en boucle - Hélène

"On a plus de personnes jeunes qui appellent. Des personnes nouvelles qui sont très désœuvrées, ne voient pas de débouchées, pas de sens et angoissent pour l'avenir. Il y a aussi des gens qui sont en colère. Il y a une très grande lassitude, un peu comme une vie qui tourne en boucle", remarque Hélène qui note que les appels sont de plus en plus longs.