Covid-19 : Sur l'aire de la Mayenne, des vacanciers sur le retour s'inquiètent déjà de "la rentrée... pas top"

En ce week-end du 22 et 23 août, beaucoup de familles plient bagages après les vacances pour reprendre le travail, et l'école pour les enfants. Sur l'autoroute A81, sur l'aire de la Mayenne, la reprise dans le contexte de la crise sanitaire est déjà dans toutes les têtes.

Adieu sieste sur la plage, apéro au bord de la piscine... En ce samedi 22 août, il est temps de rentrer à la maison et de penser à reprendre le travail. Un retour à la réalité compliqué alors que l'épidémie de coronavirus est toujours là.

Sur l'aire de la Mayenne sur l'autoroute A81, Firmin, Laurence et leurs enfants ont pris une petite pause. La crise sanitaire inquiète cette famille de la région parisienne, sur le retour après des vacances en Bretagne.

"On ne sait pas ce qui va se passer d'ici quelques semaines, si on va être reconfiné. En plus, on est dans le milieu hospitalier donc la reprise, ce n'est pas le top", explique ce papa.

Reprise du travail et de l'école

Ce couple avec six enfants pense aussi à la rentrée des classes. "On espère que dans les écoles, ils feront bien attention mais comment les enfants vont faire avec le masque, les gestes barrières ?", s'interroge cette maman.

Ça va être confus pour les enfants

"Les enfants jouent, ils oublient de se laver les mains. Surtout que le petit dernier, il rentre en maternelle, c'est sa première année alors ça tombe mal", s'inquiète Firmin.

La petite famille devra malgré tout se préparer pour la rentrée des classes qui aura lieu le 1er septembre prochain.