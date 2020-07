Covid-19 : sur l'île d'Ouessant, on craint surtout pour la saison touristique

Dans le petit bourg de Lampaul, le masque est désormais sur tous les visages ou presque. "Ça a changé car y'avait eu un peu de relâchement quand même", reconnaît Pauline Quantin, qui transporte des touristes dans son minibus Eusa Découverte. L'apparition du coronavirus sur l'île a provoqué un électrochoc : quatre personnes ont été détectées positives suite à un dîner organisé par une résidente.

Une pointe d'inquiétude

"On s'y attendait, on savait très bien que ça allait arriver" explique Ludovic Avril, gérant du fast food Mac Ludo et président de la station de la SNSM. Il a été mis en alerte, au cas où il faudrait procéder à une évacuation sanitaire. Presque coupée du monde lors du confinement, Ouessant est désormais reliée au continent par cinq bateaux quotidiens pleins à craquer, et une liaison aérienne. Un brassage qui inquiète beaucoup d'habitants. "Avec le tourisme il suffit d'un cas et ça peut vite partir, estime Dominique, qui tient la boutique Ouessant Images. Cela fait un peu peur, il y a une pointe d'inquiétude même si on n'en est pas au stade de la psychose... on ne sait jamais !"

Semaine décisive

Au cabinet médical, le téléphone du docteur Vasse sonne beaucoup depuis quelques jours. Le seul médecin de l'île (en alternance avec deux autres généralistes) doit gérer les cas contact et les patients ayant des symptômes. Il a obtenu l'ouverture d'un espace de dépistage mardi, dans la salle des Fêtes. Une quarantaine voire une cinquantaine de tests doivent être réalisés d'ici vendredi. "Cette semaine sera un peu décisive. En fonction des résultats, ça pourra tout changer", estime Jean-Baptiste Vasse.

La salle des fêtes a été réquisitionnée pour réaliser les tests de dépistage. © Radio France - Nicolas Olivier

La situation sanitaire est suivie de très près par le maire Denis Palluel, réélu en mai pour un cinquième mandat. "Si on a un nombre de cas important voire massif, ça devient vite très compliqué avec les infrastructures sur place qui ne sont pas suffisantes. Et évidemment le problème d'éloignement avec les transports, c'est cela qui nous amène à être particulièrement vigilant."

Plus que le virus, les Ouessantins redoutent des mesures de restriction qui mettraient un terme à une saison touristique bien repartie. "S'il y a d'autres cas positifs, le préfet pourrait réduire la capacité des navires, précise Yannick Quantin, gérant de Ouessant cycles et président de la toute nouvelle association des commerçants. Pour nous ce serait une aberration parce que pourquoi nous et pas les trains et les avions sur le continent ?" Cette option n'est pas encore à l'ordre du jour, mais les professionnels craignent aussi la mauvaise publicité de ce "cluster" sur l'île. Au moins deux familles de vacanciers auraient déjà annulé leur séjour.