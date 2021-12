Covid-19 : "sur les 15 derniers jours, j'ai 400 couverts d'annulés", la galère d'un traiteur face aux reports

"Je vous avoue que ce n'est pas la meilleure semaine..." Pierre-André Dupin connaît une fin d'année délicate. Comme nombre de ses collègues traiteurs, le professionnel implanté à Rochecorbon près de Tours subit les annulations des repas de fin d'années, en raison de la cinquième vague de Covid-19. Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis une quinzaine de jours, "on en a tous les jours" se désole le responsable de cette petite structure qu'il gère avec sa femme. "Déjà qu'on a commencé à travailler seulement à la mi-juin, donc l'année a été bien raccourcie" expose le chef d'entreprise, "on comptait sur un mois de décembre plein. Les particuliers maintiennent encore un petit peu mais pour les réceptions professionnelles, pour les quinze derniers jours, on doit être à 400 couverts d'annulés."

Et cela se voit. Dans sa nouvelle cuisine - installée il y a un an et demi après un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros - la chambre froide est quasi vide, hormis quelques saumons fumés et des bourriches d'huîtres : "j'ai fait les courses ce matin, j'ai pris 250 huîtres en vue d'un cocktail. Et les clients viennent d'annuler... il va falloir que je trouve une solution pour vendre mes huîtres, mais aussi mes légumes, ma viande..."

Les repas d'entreprises de fin d'année représentent "environ un quart" du chiffre d'affaires de cette période pour Pierre-André Dupin, qui compte sur des "reports" et non des annulations définitives. En conséquence, le traiteur est contraint "de se serrer la ceinture, faire attention au moindre investissement, réduire les stocks au minimum".

Brossard Traiteur a perdu 30% de ses effectifs depuis le début de la pandémie

Chez Brossard Traiteur, l'activité a chuté de plus de moitié sur ce mois de décembre. Et janvier s'annonce lui aussi difficile. " Enormément de communes ne vont pas faire de cérémonies de vœux. Les galettes des rois, beaucoup seront aussi annulées. Donc, oui, janvier sera aussi compliqué", redoute déjà Fabrice Brossard, le gérant.

Notre entreprise est vraiment en danger", Fabrice Brossard

"Je ne suis pas entrepreneur pour que l'Etat vienne m'aider. Mais là, y a pas le choix. Suppression des charges, qu'ils fassent quelque chose sur nos impôts et sur le chômage partiel. Et que les banques nous fassent un peu plus confiance et décalent encore toutes nos échéances de prêt et notamment nos PGE ( prêt garanti par l'Etat )".

Après quasiment deux ans de crise sanitaire, Brossard Traiteur est passé de 28 à 18 salariés. Soit une baisse d'effectifs de 30%. "A force, je ne sais pas si mes équipes vont continuer ce métier. Mais sans nos équipes, Brossard Traiteur n'est rien."