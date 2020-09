Covid-19 : surcoût de plus de 21.000 € pour le chantier de Balsanéo à Châteauroux

La crise de la Covid aura alourdi encore un peu plus la facture du centre aquatique Balsanéo, la future grande piscine de Châteauroux. Il aura fallu mettre aux normes sanitaires le chantier en installant notamment des lavabos pour les ouvriers et en les équipant de masques et de gel hydroalcoolique. L'installation des sanitaires supplémentaires est à la charge de l'agglomération de Châteauroux qui va débourser 21.571 euros. La Métropole prendra en plus en charge la moitié du coût de fourniture des masques.

La livraison de Balsanéo est programmée au 15 mars 2021.