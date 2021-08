Covid-19 : suspension temporaire des tests au centre de dépistage Avaricum de Bourges

En plus de vacciner à tour de bras, on dépiste à grande dose face au Covid-19 dans le département du Cher. Depuis début août, chaque semaine, plus de 10 000 tests sont réalisés contre moins de 5 000 juste avant l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les lieux culturels le 21 juillet. Un changement de rythme qui nécessite une mobilisation de tous les instants pour les professionnels. "Même si on a vacciné en première injection plus de 70% de la population du Cher, on sait qu'il en reste plus de 30% qui peut avoir besoin d'un test", souligne Bertrand Moulin, directeur départemental de l'ARS dans le Cher.

Dans ce contexte, la fermeture temporaire du centre de dépistage au centre commercial Avaricum de Bourges ne tombe pas vraiment au bon moment. Depuis mercredi 11 août, il n'y a plus le moindre test. La réouverture est uniquement prévue lundi 23. Deux infirmières présentes sur les lieux ont été appelées dans un autre département pour plusieurs jours. Et les contrats de certains médiateurs recrutés par La Croix Rouge arrivaient à échéance. "L'important est de reconstituer une équipe solide pour reprendre les dépistages plutôt que d'être en mode dégradé et de ne pas offrir un service à la hauteur des patients qui se présentent", insiste Bertrand Moulin.

Ces médiateurs, ils ne sont pas forcément difficiles à trouver et à convaincre. Mais il faut les former. "L'enjeu est de ne pas se précipiter, de choisir les bons professionnels, de leur proposer une formation adéquate pour qu'ils ne soient pas en difficulté une fois sur le terrain", précise le directeur de l'ARS dans le Cher. Pas de panique pour autant : l'accès aux dépistages Covid reste très riche dans le Cher. "Les pharmacies, les laboratoires, les médecins, les infirmiers et les auto-tests : il y a une offre conséquente et dimensionnée à la demande actuelle", assure Bertrand Moulin.