Covid 19 : des tests antigéniques gratuits à l'aéroport de Nice : résultat en 15 minutes

Cela fait depuis le vendredi 30 octobre 2020 que l'Aéroport Nice Côte d'Azur en partenariat avec la Métropole de Nice et l'ARS Provence Alpes Côte d'Azur pratique ce nouveau type de test. Cela se passe au terminal 2, entre la porte A3 et A4, les voyageurs peuvent venir 72 heures avant leur vol et se faire tester rapidement. Le procédé est simple, vous passez devant un bureau d'accueil. Les agents notent vos coordonnées. Ensuite vous passez en salle de test. Une infirmière pratique le test. Là encore il s'agit d'une tige que l'on insère dans la narine. 15 minutes plus tard vous avez le résultat. Pour un test PCR classique c'est 72 heures en moyenne.

Plus d'une centaine de tests déjà réalisés dans l'aéroport

Jusqu'au samedi 31 octobre 2020 à 11 heures, aucun test ne s'était révélé positif. L'infirmier en charge de la réalisation des tests antigéniques explique : " cela fonctionne un peu comme un test de grossesse. Après avoir prélevé les protéines de structure du virus, on place quelques gouttes sur ce dispositif. S'il y a une barre, c'est que le test est négatif, a contrario si deux barres apparaissent, vous êtes positif".

Test négatif

Test Négatif - Lucile Auconie

Test positif

Test positif - Lucile Auconie

Une fois les résultats obtenus, le voyageur sait s'il pourra oui ou non, prendre son vol. Pour le moment, peu de compagnies aériennes reconnaissent les tests antigéniques. Air France, Alitalia, des compagnies allemandes et des dom-tom acceptent les voyageurs considérés "négatif" par le test antigénique. Lorsque la compagnie ne reconnait pas le test et que le voyageur s'en trouve bloqué, il est ensuite redirigé pour réaliser un test PCR.

Que se passe-t-il si le résultat est positif ?

Dans le cas où le test se révélerait positif : le médecin en charge de l'annonce de votre résultat, a obligation d'informer le commandant de bord de l'avion. Le commandant de bord prend ensuite la décision d'assurer ou d'annuler son vol.

Salle des tests antigénique de l'aéroport de Nice - Une infirmière travaille - Lucile Auconie

Selon le docteur en charge de délivrer les résultats aux voyageurs ces tests "c'est une bonne chose, car le problème majeur aujourd'hui c'est le repérage des supers-contaminateurs. Les personnes asymptomatiques diffusent énormément le virus. Ce test permet de découvrir ces super-contaminateurs. Et il permet de désengorger les laboratoires pratiquant les tests PCR."