Covid 19 : tous les établissements de santé appelés à se mobiliser en Vaucluse

Les indicateurs sanitaires s'affolent en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Le taux d'incidence atteint désormais 888 cas pour 100.000 habitants. En Vaucluse, il est même supérieur (893 cas pour 100.000 habitants) avec un taux de positivité à 9,2% et une tension hospitalière à 150% ce qui signifie que tous les lits de réanimation sont occupés par des patients Covid.

Tous les établissements concernés, publics et privés

Face à cette situation qui continue de se dégrader, l'Agence Régionale de Santé a décidé d'activer le niveau 5 de son plan de réponse hospitalière. L'objectif est de mobiliser tous les moyens disponibles pour prendre en charge les patients de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Pour y parvenir, l'ARS Paca demande à tous les établissements publics et privés de "différer l'ensemble de leurs activités médicales et chirurgicales qui ne conduisent pas à une perte de chance pour les patients." Restent garantis à ce stade : l'accès aux soins de recours (prélèvements et greffes, cancérologie, chirurgie ciblée urgente) ainsi que le suivi rapproché des malades chroniques (diabète, insuffisance rénale...) et l'activité d'Interruption Volontaire de Grossesse.

Des déprogrammations obligatoires pour faire face

L'Agence Régionale de Santé espère que ces déprogrammations permettront "l'ouverture de lits supplémentaires en soins critiques et en hospitalisation conventionnelle par des redéploiements de personnels." Les établissements de la région ne disposant pas d'unités Covid ou de lits en soins critiques sont invités à venir renforcer le dispositif. A noter que des évacuations sanitaires sont programmées pour soulager un peu la situation des hôpitaux en général et des services de réanimation en particulier.