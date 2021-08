Covid-19 : " Tous vaccinés ? " À l'heure de la rentrée, France Bleu fait le point sur la vaccination en Berry

Journée spéciale ce lundi sur France Bleu Berry. A l'occasion de la rentrée, nous faisons le point sur la vaccination dans les départements de l'Indre et le Cher. Au programme de nombreux reportages, des invités et vos questions.

La rentrée approche et les questions sont toujours très nombreuses sur la vaccination, le Pass sanitaire ou sur les protocoles sanitaires en entreprise ou à l'école. France Bleu Berry vous propose une journée spéciale ce lundi 30 août : " Tous vaccinés ? " On en parle avec vous et on fait le point sur la vaccination dans nos deux départements de l'Indre et du Cher. Ce lundi, dans la matinale, vous pourrez notamment entendre un médecin qui n'est pas vacciné et qui s'interroge encore, des salariés qui sont allés se faire vacciner, parfois à reculons ou encore des syndicalistes de l'Éducation nationale qui ne cachent pas leurs inquiétudes pour cette rentrée.

Des reportages mais aussi des invités : à 7 heures 45, Laurent Habert, directeur de l'Agence régionale de santé fera le point sur la vaccination en Berry. A partir de 8h15, Jean Paul Obellianne, Directeur académique des services de l'Éducation nationale sera avec nous et répondra à vos questions sur la rentrée dans les écoles au 02.54.27.36.36. Dans "Circuit Bleu côté Experts", Christelle Dorn-Thierry recevra à partir de 9h30, le docteur Bruno Doucet, coordinateur médical du centre de vaccination de Châteauroux.