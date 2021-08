Covid 19: Trois patients d'Occitanie transférés vers les Hauts-de-France

A cause de la reprise de l'épidémie, la région Occitanie connaît actuellement de fortes tensions dans ses services de réanimation. Trois patients en réanimation Covid ont été transférés par avion vers les CHU de d'Amiens et de Lille.

Les établissements des Hauts-de-France, sont moins atteints par la reprise épidémique. Pour décharger les services hospitaliers d'Occitanie, la région accueille des patients Covid.

Ces transferts sont coordonnés par le Centre de crise sanitaire du Ministère des solidarités et de la santé et organisés sur décision médicale selon l’état de santé du patient, en concertation entre les médecins de l’établissement d’origine, de l’établissement d’accueil et du SAMU, et avec l’accord préalable de la famille.

Selon les besoins de la région Occitanie et les possibilités d’accueil des établissements des Hauts-de-France, d’autres transferts pourront être organisés dans les prochains jours.