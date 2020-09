Covid-19 : Trois questions au Docteur Keller, président de l'ordre des médecins de l'Indre

Alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse et que le nombre de cas positif est chaque jour plus important, le docteur Thierry Keller, président de l'Ordre des médecins de l'Indre, s'inquiète de l'affluence dans les cabinets médicaux.

Un médecin peut-il délivrer un certificat assurant que mon enfant n'a pas la Covid-19?

"Un certificat attestant que vous n'avez pas la covid, ça n'existe pas !" D'emblée, les choses sont claires. Dans son cabinet en centre-ville de Châteauroux, Thierry Keller l'assure : depuis quelques temps, les médecins voient arriver dans leur salle d'attente des parents accompagnés de leurs enfants, envoyés chez eux par les établissements scolaires. "Nous avons des scolaires qui viennent parce qu'ils ont été évincés par le chef d'établissement pour un nez qui coule ou un mal de gorge. Je rappelle que le nez qui coule et le mal de gorge ne sont pas des symptômes de Covid! C'est à nous de faire la part des choses, d'envoyer se faire tester ceux pour qui nous avons un doute. Mais nous ne délivrons pas de certificat ! Il n'y a pas à demander de certificat !"

Le docteur Keller explique qu'en l'absence de test, un médecin ne peut évidemment pas délivrer un certificat puisque le malade peut être asymptomatique et que seul un dépistage peut prouver que la personne a été atteinte. "Mais même si le test est positif, ça prouve qu'elle l'a eu, pas qu'elle l'a encore..." précise t-il. Et même si l'enfant était testé et que le résultat revenait négatif, le délai moyen étant de huit jours entre la réalisation du test et le résultat, rien ne prouve que l'enfant ne l'aurait pas contracté entre temps.

De son côté le Directeur des services de l'Education Nationale dans l'Indre, Jean-Paul Obellianne, précise que de nouvelles consignes ont été renvoyées au chef d'établissement leur demandant de ne pas exiger ces certificats "qui ne sont pas nécessaires à la réintégration de l'élève"

Est-il tout particulièrement recommandé cette année de se faire vacciner contre la grippe ?

"Le vaccin contre la grippe a un gros avantage : en vaccinant le plus possible de monde, on va désengorger les cabinets médicaux ! En se vaccinant, on se débarrasse d'un problème qui tue quand même chaque année. La grippe a fait 15.000 morts l'an passé". Le Docteur Keller insiste sur la nécessité selon lui de se faire vacciner que l'on soit "à risque" ou pas. "Même si on n'est pas spécialement fragile ou âgé, il faut le faire pour protéger les autres et éviter la propagation de la grippe. Par exemple quand on est soignant ou quand on est en contact avec des personnes à risque. Cela permet de les protéger. Et si l'on atteint l'immunité collective, on sera débarrassé de ce problème de grippe et on pourra se concentrer sur la covid qui va bien nous occuper. Elle va certainement exploser, pas forcément en terme de gravité de maladie mais en terme de tests positifs. On va recevoir beaucoup de gens positifs qu'il va falloir suivre. Cela fera beaucoup beaucoup de travail. On est habitué, ce n'est pas un problème; Mais si on peut avoir moins de boulot en ne cumulant pas les deux..."

"Il faut une vaccination massive contre la grippe!"

Autre avantage à se faire vacciner selon le président de l'Ordre des médecins dans l'Indre : faciliter le diagnostique. "Les symptômes se ressemblent, même si la Covid ne donne pas de nez qui coule. Mais dans les deux cas, il y a des nausées, de la fièvre, des courbatures. Il y a des petites différences assez fines. et dans le doute nous n'hésiteront pas à faire pratiquer un test."

Qui peut se faire vacciner contre la grippe et à partir de quand faut-il le faire ?

"Le vaccin sera disponible sans doute dans la première semaine d'octobre. Le faire le plus tôt possible, c'est le mieux, pour éviter d'attraper la covid en même temps." insiste le docteur Keller. Tout le monde peut se faire vacciner sauf si l'on présente une allergie à l’œuf. On vaccine même les nourrissons. Avant 6 ans, c'est deux demi doses à un mois d'intervalle. A partir de 6 ans, c'est une dose pleine".

Rappelons que si vous n'êtes pas considéré comme étant "à risque", vous pouvez acheter le vaccin sans ordonnance à la pharmacie et vous faire vacciner auprès de votre médecin, votre pharmacien ou un infirmier. Pour les personnes âgées, souffrant de pathologie, les femmes enceintes ou les enfants, il faut s'adresser directement à son médecin traitant.