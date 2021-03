Un an après le premier jour de confinement en France, le coronavirus et ses variants sont toujours là et ils ont provoqué la mort de plus de 91 000 personnes. Les restrictions sanitaires toujours en place également. Éric, patron du bar "Le Biarritz" à Auxerre, est un rescapé.

C'était il y a un an, toute la France était confinée pour la première fois. Ce 17 mars 2020, Éric Moutard, patron du bar "Le Biarritz" à Auxerre, ne savait pas encore que deux jours après il serait plongé dans le coma à cause du covid. Ce rescapé du coronavirus nous raconte comment il a échappé à la mort et gardé plus encore le goût de la vie.

Covid-19, un an après : Éric, patron de bar à Auxerre, rescapé du virus, se souvient Copier

C'est vers le 13 mars 2020 qu'Éric Moutard commence à ressentir une profonde fatigue au point d'en oublier les commandes des clients. "Un café, un crème, j'arrivais au bar pour les préparer, je ne me rappelais plus de ce qu'ils avaient commandé." Par deux fois des médecins écartent l'idée du covid jusqu'au test positif. Deux jours après, il revient à l'hôpital. "J'avais du mal à respirer et je me rappelle quand les brancardiers sont venus me chercher à la maison, j'ai eu un trou noir pendant tout le trajet. Et là j'arrive aux urgences. C'était la route de la mort : Covid-19."

Éric se souvient aussi que les médecins lui ont demandé s'il voulait être plongé en coma artificiel. "J'ai dit oui, je ne sais pas pourquoi. Moi je suis un battant. Et c'était parti pour cinq semaines. À mon réveil, je ne pouvais plus marcher, rien. (...) Au service de réanimation, j'ai vu tout le personnel, avec toujours des mots gentils. D'ailleurs je l'ai écrit, j'ai fait un courrier le 9 févier au directeur de l'hôpital d'Auxerre parce qu'ils m'ont vraiment sauvé."

À 62 ans, le patron de bar mettra cinq semaines à sortir de réanimation et trois semaine pour réapprendre à marcher. Il sait qu'il revient de loin. Il perçoit encore quelques séquelles comme des troubles de la mémoire, liés selon lui au manque d'activité professionnelle. De l'hôpital d'Auxerre, il garde ce souvenir : "De la personne qui fait le ménage au chef de service, ils ont été d'une gentillesse, vous ne pouvez pas savoir, ça me donne envie de pleurer. Parce que j'avais déjà entendu 'oui, l'hôpital d'Auxerre, ce sont des bons à rien', tout ça... On n'a pas le droit de dire ça."

"Ils mont vraiment sauvé" - Éric, patron de bar à Auxerre, rescapé du coronavirus

Éric : "Je me rappelle quand les brancardiers sont venus me chercher à la maison, j'ai eu un trou noir pendant tout le trajet." Copier

Une leçon de vie sur le bonheur

Cette émotion est aussi teintée de colère chez Éric Moutard : "Les gens ne se rendent pas compte. Certains continuent à s'embrasser... On ne peut pas jouer avec la vie des autres." Et il tire de cette expérience une leçon de vie. "Cette maladie m'a appris déjà que dans la vie on n'est pas grand chose, il faut rester humble et puis aider les autres parce que le bonheur c'est pas grand chose c'est aimer les gens." Des gens qu'Éric Moutard espère un jour, bientôt, revoir accoudés à son bar.