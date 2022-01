Covid-19 : un centre de dépistage ouvre à Cavignac, près de Blaye

Pour soulager les laboratoires et pharmacies de la région, un centre de dépistage du Covid-19 sans rendez-vous a ouvert ce mercredi à Cavignac, à proximité de Blaye. Ce centre sera ouvert jusqu'au mercredi 26 de 10h à 16h, mais sera en revanche fermé le week-end. Toutefois, en cas de forte demande des habitants, le centre pourrait ouvrir ce week-end, et le rester au-delà d'une seule semaine.

Presque un demi-million de cas quotidiens cette semaine

Le nombre de cas quotidiens de coronavirus en France continue de croître et a frôlé le demi-million cette semaine, signe que le pic de cette nouvelle vague de l'épidémie n'est pas encore atteint. Charlène Duquesnay, sous-préfete de Blaye appelle la population à se faire tester massivement.

"Il faut savoir si on est malade pour prendre les mesures qui s'imposent. Là on est sur un taux d'incidence en Gironde supérieur à 2700, c'est inédit. Le dépistage et les mesures barrières sont essentiels", commence-t-elle.

"Il faut redoubler de vigilance, il faut respecter avec sérieux les mesures barrières", continue la sous-préfète. "Nous nous en sortirons grâce au dépistage et à la vaccination", rappelle-t-elle.