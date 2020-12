Covid-19 : un cluster à l'Ehpad l'écureuil à Pau

L'Ehpad l'écureuil à Pau fait face à un cluster depuis trois semaines. L'établissement de l'avenue Péboué, le deuxième plus gros du Béarn (110 résidents et 75 professionnels) fait face à une épidémie. Une résidente est décédée, et sur la période, on compte 46 cas positifs : 35 résidents et 11 membres du personnel. Des chiffres inquiétants. Mais comparativement à d'autres établissements touchés, l'Ecureuil s'en sort bien pour le moment.

Des chiffres en baisse

Le 11 décembre, un premier dépistage général a révélé 12 tests PCR positifs ; huit résidents et quatre professionnels. Les tests du 18 décembre ont révélé 19 cas supplémentaires, dont 15 résidents. Mais dés le 24, c'est la décélération : 11 positifs dont huit résidents. Parmi ces cas beaucoup de personnes âgées sont asymptomatiques. Actuellement quatre d'entre elles sont hospitalisées, mais sans inquiétude à priori. Un quatrième dépistage général va se tenir ce jeudi, pour, on l'espère, confirmer ce recul de l'épidémie dans l'Ehpad.

Le personnel n'a pas pris de vacances à Noël—Jérôme Lamirand le directeur