Covid-19 : un cluster à la mairie de Saint-Jean-d'Angély

Six agents de la mairie de Saint-Jean-d'Angély ont été testés positifs au variant britannique du Covid-19 cette semaine. L'ensemble des services de la mairie sera fermé la semaine prochaine.

Tous les agents et élus de la mairie de Saint-Jean-d'Angély ont été soumis à un test PCR après l'annonce d'un cas positif ce mercredi. Il y a six cas positifs avérés ce vendredi au sein de l'effectif. Il s'agit du variant britannique précise la Ville. Toutes les personnes cas contacts ont été isolées et sont en télétravail.

Dès l'annonce du premier cas, toutes les mesures préventives ont été mises en place "pour pour éviter toute propagation auprès des agents, des Angériens et des élus" assure la Ville dans un communiqué.

L'ensemble des services de la mairie sera fermé au public du lundi 1er mars au vendredi 5 mars inclus. Une permanence téléphonique sera assurée pour les urgences.

Le Conseil municipal qui devait se tenir le jeudi 11 mars prochain est reporté au jeudi 18 mars 2021 et se tiendra en visioconférence