Covid 19 : un déchirement de perdre du personnel non-vacciné pour le directeur du CHU de Clermont-Ferrand

FBPA : Pouvez-vous nous faire le bilan des suspensions ? Quel impact pour le fonctionnement des services ?

D. Hoeltgen : A cette l'heure où nous parlons, nous sommes à 37 suspensions sur les 9 302 fiches de paie du CHU, 70 pour les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Sur le fonctionnement à proprement dit, ça n'a pas d'impact, pas de perturbations majeures, à Clermont-Ferrand, cela ne représente que 2%. Moins de 0,5% sur l'ensemble des établissements de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Nos 10% d'absentéisme récurrent, représente 700 personnes. Là, on parle de 37 personnes. Ça rentre dans le flot de l'organisation de la direction des ressources humaines.

La Direction Générale du CHU à Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Nous en avons en discuté avec les autres collègues, les chiffres sont de cet ordre là sur l'ensemble du territoire. Vous avez, sur les directions communes du 63, à peu près 20 personnels qui sont en situation de suspension sur l'Allier, 10 à Moulins, huit à Vichy, deux à Montluçon. Ce n'est pas une hémorragie.

L'hôpital public peut-il se permettre de perdre ainsi du personnel ?

C'est un déchirement quand on perd des personnels, des collègues -parce que c'est des collègues- et en même temps, ils agissent en connaissance de cause. Ils prennent leurs responsabilités. L'important, c'est de conserver l'unité entre les équipes, un respect mutuel et une dignité.

D.Hoeltgen - "Garder l'unité au sein de nos équipes." © Radio France - Claudie Hamon

Finalement, il y a de l'espoir parce que l'on aurait pu avoir d'autres chiffres. Il faut bien dire aussi que si on a pris en charge la Covid, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient vaccinés et des gens qui étaient en situation d'aller à la bataille dans des conditions très difficiles.

Comment l'hôpital public va traverser cette crise inédite ?

C'est vrai que depuis que je suis dans la fonction en 1979, je n'ai jamais été confronté à une telle crise. On en a discuté ce matin avec la fédération hospitalière. La vraie question, à mon sens, le vrai problème est plutôt le débat que ça va susciter. On est sorti d'une période Covid où on avait une union sacrée, si je puis dire ça, comme ça, où chacun était reconnu dans son rôle indispensable. Les uns par rapport aux autres soignants, médecins, administratifs, techniciens. Et là, on est reparti dans un débat qui marquera l'hôpital public.

Le CHU de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

C'est un débat qui traverse toute la communauté hospitalière et qui se poursuivra sur les questions liées à la liberté, les questions liées au statut. C'est un peu comme la laïcité qui a marqué d'autres institutions comme l'école, ça fait partie de notre histoire.

Quelles sont les conséquences d'une suspension ? Peut-elle aboutir à un licenciement ?

Tout d'abord, la suspension arrive après toute une période d'information individuelle, lettres recommandées, entretiens avec les agents concernés, discussions avec les organisations syndicales, avec les instances, discussions avec les médecins, avec les chefs de service et discussions avec les cadres. Ensuite, on a informé chaque agent des conséquences de ces suspensions. Cela se traduit, par un arrêt du traitement, c'est à dire un arrêt de la paie et peut être une suspension définitive qui fait qu'il sortirait des cadres de la fonction publique.

Et comme c'est une décision administrative, et pas une sanction disciplinaire, les agents ont la possibilité d'exercer leur droit de recours auprès du Tribunal administratif. Ce n'est pas le directeur qui décide seul. La loi est claire, ce sont des éléments législatifs et réglementaires et ça peut aller jusqu'au licenciement.

Mais ma porte reste ouverte. Tous les agents qui veulent revenir sur leur décision peuvent venir me voir.