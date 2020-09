Covid-19 : un enfant testé positif à l'école primaire Jean Moulin de Saint-Saturnin-les-Avignon

C'est la directrice de l'école primaire Jean Moulin de Saint-Saturnin-les-Avignon qui l'annonce sur le site internet de l'établissement. Un des élèves du groupe scolaire a été testé positif au Covid-19. Il se trouvait déjà en quarantaine depuis une semaine, sa maman ayant elle même été testée positive au virus. Aussitôt et en lien avec l'Agence Régionale de Santé, l'école a recensé "les enfants vivant dans le périmètre très proche de l'enfant" testé positif. Cela concerne ses voisins de table en classe, à la cantine, ses partenaires de jeu etc. Leurs familles ont été prévenues et les enfants devront rester en quarantaine chez eux pendant une semaine.

Masque obligatoire devant tous les établissements scolaires

La directrice de l'école rappelle dans son communiqué, la nécessité d'appliquer les gestes barrières et de rester tous solidaires face à l'épidémie afin "de contenir au maximum le nombre de cas touchés." La préfecture de Vaucluse de son côté insiste sur l'obligation de porter le masque pour "toute personne de onze ans ou plus se trouvant sur la voie publique dans un rayon de 30 mètres des entrées et sorties des crêches, des établissements scolaires, écoles, collèges et lycées de l'ensemble du Vaucluse."