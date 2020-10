Covid-19 : un millier de contrôles en cours dans l'Hérault pour traquer les fraudeurs au chômage partiel

Plus de 1.000 contrôles étaient cours fin septembre dans l'Hérault pour traquer les fraudeurs au chômage partiel. Depuis le 1er mars, près de 170.000 salariés du département ont bénéficié de la mesure. Marie-Jeanne en fait partie sauf que... son patron l'a fait travailler en même temps.

Quand la crise sanitaire s'est abattue sur la France, cela faisait près de trois ans que Marie-Jeanne avait été embauchée dans son entreprise liée à l'événementiel, dans la métropole de Montpellier. Pendant le confinement, elle est restée à la maison, en chômage partiel, même si avec les annulations en cascade des spectacles, elle télétravaillait un peu, pour la mise à jour du site internet notamment. "C'était une ou deux heures par jour de temps en temps, au fur et mesure que les dates de spectacles changeaient" précise-t-elle. Jusque là rien de dramatique pour elle.

Au travail et au chômage en même temps

Le 11 mai, jour du déconfinement, Marie-Jeanne retourne au bureau pour reprendre un activité normale. Quelques jours plus tard, alors que son patron ignore qu'elle a accès à la boîte à lettres électronique de l'entreprise, elle découvre un courrier : une demande adressée à l'organisme payeur du chômage partiel jusqu'à fin juin. "J'ai réfléchi deux minutes, j'ai plié mes affaires et je suis partie." Elle est très colère contre son patron qui la fait venir tous les jours dans la métropole "au risque d'avoir un accident, au risque de déclarer ces déplacements aux impôts" alors qu'officiellement elle est au chômage.

Elle a gardé toutes les preuves

Son patron menace de la licencier pour abandon de poste mais Marie-Jeanne contre-attaque "J'ai toutes les preuves, tous les mails pour la demande et l'acceptation du chômage partiel. Et j'ai tout imprimé." Au lieu d'être virée, Marie-Jeanne, la cinquantaine, touche son salaire mensuel complet et il lui a proposé une rupture conventionnelle de contrat qu'elle a "accepté très volontiers". Depuis elle a retrouvé du travail.

Marie-Jeanne n'est pas allée jusqu'à dénoncer son patron contrairement à 80 autres salariés dans son cas qui ont fait des signalements auprès de l'Inspection départementale du travail et de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Fin septembre, plus de 1.000 contrôles étaient en cours.

0,05% des salariés au chômage partiel ont saisi les services de l’État pour fraude

Dans l'Hérault toujours, du 1er mars à fin septembre, près de 170.000 salariés ont bénéficié du chômage partiel. L’État a pris en charge cette indemnisation pour 24.000 entreprises, soit un montant global de 256 millions d'euros.

Les fraudeurs risquent 3 ans de prison, 45.000 euros d'amende, le retrait de toute aide publique pendant 5 ans et le remboursement intégral des sommes perçues illégalement.