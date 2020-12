La nouvelle éco : un supermarché lance un calendrier de l'Avent pour aider les restaurants des Coëvrons

Le Super U d'Evron lance un calendrier de l'Avent original cette année. Chaque jour, vous pouvez gagner des menus à emporter chez un restaurant des Coëvrons. De quoi donner un peu de visibilité et d'aide à ces professionnels qui doivent garder le rideau fermé au moins jusqu'au 20 janvier.

Vous ouvrez sûrement la petite case de votre calendrier de l'Avent chaque soir pour manger un chocolat mais il existe toute sorte de calendrier. Au Super U d'Evron par exemple, chaque jour depuis le 1er décembre, un calendrier vous permet de gagner des menus à emporter chez un restaurateur du coin.

Un beau cadeau pour vous, pour les restaurateurs aussi contraints de rester fermés jusqu'au 20 janvier pour l'instant. La Mère Noël à Evron, c'est la directrice du Super U, Nathalie Lechat. "Plutôt que d'offrir des bons d'achat, des corbeilles, on s'est dit qu'il valait mieux faire plaisir à tout le monde et offrir des repas. Deux sur Facebook, et deux en magasin tous les jours.", explique-t-elle.

Le supermarché veut donner un peu de visibilité aux restaurants qui l'entoure. Il y a des établissements d'Evron (La Terrasse, La Hulotte, etc.) et de toute la communauté de communes des Coëvrons comme La Croix Verte à Neau, Le Bréen à Brée... "Les clients ne se rendaient pas compte que quasiment tous les restaurateurs des Coëvrons étaient ouverts en restauration à emporter", estime Nathalie Lechat.

Ils montrent qu'ils sont solidaires avec nous

Pour Anil Déli, le gérant de la brasserie "La Terrasse" à Evron, c'est un coup de pouce très apprécié. "Ils montrent qu'ils sont solidaires avec nous. C'est bien d'avoir cette mentalité-là. Ils font aussi de la restauration et là, ils montrent qu'on n'est pas concurrents", reconnaît le restaurateur.