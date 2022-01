Covid-19 : un taux d'incidence triplé en 5 jours dans les Vosges, de nouvelles restrictions en place

Constatant dans le département des Vosges, "une hausse des contaminations", la préfecture annonce ce mardi 4 janvier une prolongation de l'obligation du port du masque et une extension des mesures, comme dans les files d'attente et les parkings des domaines skiables.

"Entre le 25 décembre et le 30 décembre, le taux d’incidence a presque triplé dans les Vosges passant de 316 nouveaux cas pour 100 000 habitants à 914,8. Le taux de positivité suit la même dynamique atteignant 13 % nouveaux cas pour 100 personnes testées le 30 décembre dernier", constate dans un communiqué la préfecture des Vosges.

Le préfet Yves Séguy annonce une série de mesures dont "l'obligation du port du masque pour les personnes de 11 ans et plus dans les situations suivantes " :

au sein des manifestations revendicatives, des événements sportifs festifs et culturels

sur les marchés de plein air, les brocantes, les braderies, les vides greniers ainsi que les ventes au déballage

dans un rayon de 50 mètres aux abords des établissements scolaires aux horaires d’arrivée et de départ des élèves, des gares ferroviaires et routières, des lieux de cultes au moment des offices et des cérémonies

les buvettes et points de restauration en extérieur doivent prévoir un périmètre au sein duquel la consommation sera autorisée. À l'intérieur de ces périmètres, le port du masque reste obligatoire lors des déplacements

Les autorités étendent encore " le port du masque dans les parkings, les allées et les files d’attente aux abords des stades, dans les salles de spectacle et de projection, les établissements sportifs, les chapiteaux et tentes, les salles de jeux, les musées et les gares, les magasins, les restaurants et les bars ainsi que dans les établissements culturels."

Obligation du port du masque sur le domaine skiable

Une nouvelle obligation : "le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus sur les fronts de neige, les files d’attente et les parkings des domaines skiables de la ville de Gérardmer et des stations de La Bresse Hohneck, de La Bresse Lispach, Bussang, Xonrupt-Longemer, et Le Valtin.

Le port du masque reste obligatoire dans certaines rues et/ou périmètre des communes de Saint-Dié-des-Vosges, Neufchâteau, Remiremont, Thaon-les-Vosges et Gérardmer.

Il devient obligatoire sur l’ensemble du territoire de la commune d’Épinal et dans certaines rues de la commune de Vittel et de Golbey.

Des mesures applicables jusqu'au jeudi 3 février 2022 inclus et "pourront être renouvelées si la situation sanitaire l'exige" , précise encore la préfecture des Vosges.