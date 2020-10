Covid 19 : une décision prise dans les prochaines heures pour les bars et les restaurants en Mayenne

-Comme le nuage de Tchernobyl, est-ce qu'il y a des frontières au coronavirus? pourquoi le port du masque n'est pas obligatoire sur tout le département?

"Nous avons, depuis la fin de la semaine dernière, un taux d'incidence élevé, en moyenne 78.6 pour 100 mille habitants, l'ARS nous a donné un certain nombre de chiffres par zones, et j'ai appliqué l'obligation du port du masque dans les communautés de communes où le virus circule le plus."'

-76 cas positifs pour 100 mille habitants, 9 personnes hospitalisées mais aucune en réanimation, est-ce que ces chiffres justifient que les Mayennais mettent leur vie entre parenthèse depuis des mois?

"Le terme de vie entre parenthèse, je ne le partage pas, on a un virus qui ne se sent pas, qui ne se voit pas mais qui se transmet entre les Mayennais et les Mayennaises donc il est indispensable d'appliquer des mesures de prévention qu'on rappelle depuis des mois. "

- Les gens sont un peu perdu...

"Non il y a une certaine cohérence, j'ai cherché à ce qu'il y ait beaucoup de simplicité..."

-Il faut avoir une carte de la Mayenne sur soi avec les communes concernées par les restrictions?

_"_Le plus simple c'est de porter le masque en tout temps, en toute circonstance et quelque soit le lieu où on se trouve..."

-Alors justement pourquoi ne pas rendre le masque obligatoire partout?

"Il y a une communauté de communes où le masque n'est pas obligatoire, c'est celle du Mont des Avaloirs, car les chiffres montrent que le virus circule moins activement..."

-Mais les gens circulent ?

"Oui ils circulent dans cette communauté de communes mais aussi dans celle de Laval Agglomération, et c'est pourquoi on a rendu le masque obligatoire dans cette communauté de communes."

-Donc il y a des frontières au coronavirus?

"Il n'y a pas de frontières au coronavirus, c'est un taux de densité de circulation du virus qui m'a fait prendre cette décision, aujourd'hui un peu plus de 80% de la population est concernée par le port du masque."

-Les fêtes de plus de 30 personnes sont interdites? quelles soient publiques ou privées?

"Ce que j'interdis ce sont les rassemblements privés, festifs ou familiaux à plus de 30 personnes, à côté de cela pour les salles de concert, on est sur 1 place sur 2 d'occupée."

-Est-ce que vous allez prendre des mesures de fermeture des bars et des restaurants?

"Je verrais dans les heures qui viennent les patrons de bars et de restaurants pour voir qu'elles sont les meilleures mesures à prendre pour faire reculer le virus."