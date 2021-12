Covid-19 : une franco-russe en quarantaine à Trévenans malgré sa vaccination et ses tests négatifs

Tous les jours Marina reçoit la visite de gendarmes au domicile de sa fille et son beau fils, à Trévenans, pour vérifier qu'elle respecte bien sa quarantaine

Elle se rappellera longtemps de son séjour à Trévenans, dans le territoire de Belfort : une franco-russe est bloquée dans la maison de ses proches depuis son arrivée en France le 23 décembre dernier, alors qu'elle est vaccinée et a réalisé plusieurs tests négatifs du Covid-19. La famille reçoit quotidiennement la visite des gendarmes, pour vérifier que la quarantaine de Marina est bien respectée.

Plusieurs tests négatifs

Pour prendre l'avion depuis la Russie en direction de la France, Marina a réalisé un premier test du Covid-19 qui s'est révélé négatif. Contrôlée à son arrivée en France, un second test, là encore négatif. Puis un troisième, qu'elle a réalisé à Paris avant de prendre le train pour Belfort : là encore négatif.

Seulement voilà, la Russie est classée à risque par la France. Les voyageurs non vaccinés doivent donc respecter une quarantaine de 10 jours et, comme Marina a été vaccinée en Russie avec le vaccin Spoutnik, qui n'est pas reconnu en Europe, c'est comme si elle n'était pas vaccinée.

Contrôles quotidiens

"Je ne comprend pas, j'ai le droit de sortir entre 10h et midi ! Quelle différence si je sors à 18 heures ?", s'étonne Marina, qui estimerait "normal" d'être contrainte à s'enfermer si ses tests Covid-19 s'étaient révélés positifs. La franco-russe ne comprends pas non plus les contrôles quotidiens de la gendarmerie : "ils sont très gentils ! Mais ils auraient peut être autre chose à faire les pauvres..."