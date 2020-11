Covid-19 : une hausse des réanimations et des hospitalisations dans l'Indre et le Cher

On est encore loin d'un début d'infléchissement de l'épidémie de Covid-19 en Berry. Le bilan de l'Agence régionale de santé, publié ce lundi, fait état d'une hausse de tous les indicateurs dans les départements berrichons. On compte trois nouveaux patients soignés dans les services de réanimation. Au total, 19 malades du coronavirus sont dans un état critique : 11 dans le Cher (+2) et 8 dans l'Indre (+1). La hausse des réanimations est directement liée à une augmentation des hospitalisations. On compte 142 personnes hospitalisées dans le Cher et 32 dans l'Indre.

Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants, continue aussi sa progression. Il est supérieur à 420 dans le Cher et proche de 259 dans l'Indre. Depuis le début de l'épidémie, 1 242 personnes sont décédées du Covid dans les hôpitaux et Ehpad de la région Centre-Val de Loire. C'est 40 de plus en trois jours.