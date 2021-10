Covid-19 : une marche à Montpellier pour ceux qui sont morts seuls

Ce samedi 23 octobre 2021, l'association montpelliéraine Vivre son deuil a organisé une marche blanche pour les personnes qui sont mortes seules, à cause des restrictions liées au Covid-19.

Annulée, l'année dernière, à cause du Covid-19, une marche blanche a été organisée par l'association Vivre son deuil Montpellier, ce samedi 23 octobre 2021. Elle s'adressait à ceux qui n'ont pas pu accompagner un proche jusqu'à la mort, à cause des restrictions liées à la crise sanitaire. Une dizaine de personnes, principalement des femmes, se sont réunies.

Ne pas pouvoir dire au revoir

Terri était parmi les personnes présentes. Sur sa poitrine, elle avait épinglé un prénom entouré d'un cœur : Patrick, son mari, emporté par le Covid-19 en novembre dernier. "Il y a un an, il était en train de mourir et je ne le savais pas", raconte-t-elle. Son conjoint a été hospitalisé pendant trois semaines dans une clinique de Montpellier. Trois semaines pendant lesquelles elle n'a pas pu lui parler ni le voir. "J'avais quelques messages grâce à mon beau-fils, qui est médecin, et qui avait des contacts à la clinique, explique-t-elle. Mais moi, je n'en avais pas."

Quand l'infirmier est venu me chercher à la clinique, il m'a dit que les dernières paroles de mon mari étaient : "Dîtes à ma femme que je l'aime" - Terri

Sylvie est venue pour deux personnes de sa famille. Son frère, Raymond, mort d'un cancer en Corse. Elle n'a pas pu traverser la mer pour le voir. Puis sa mère, Clotilde, qui vivait dans une maison de retraite. "Je m'occupais beaucoup d'elle. Elle est morte de solitude", souffle-t-elle. La douleur est vive. "Quel que soit la manière dont évolue l'épidémie, il ne faut plus jamais qu'il y ait ces restrictions", implore-t-elle.

Organiser un rituel

De nombreuses personnes sont dans la même situation que les deux femmes. "Il y a les personnes qui n'ont pas pu voir leur défunt car il est mort du Covid-19, explique Catherine Favre, présidente de l'association Vivre son deuil Montpellier. Le corps a été directement glissé dans une housse. Puis il y a ceux qui n'ont pas pu l'accompagner, dans les maisons de retraite ou aux funérailles."

Pour elle, organiser un rituel est une manière de guérir un peu plus vite. "Certains s'en veulent de ne pas avoir pu rendre hommage, c'est une autre manière de le faire, poursuit-elle. Certains ont organisé une réunion avec leur famille et leurs amis. D'autres ont écrit une lettre pour leur défunt, dans laquelle, parfois, il leur demande de leur pardonner. C'est à chacun de trouver. Mais dans tous les cas, il ne faut pas se retenir." Après avoir marché le long du Lez, les participants ont lancé une feuille dans le Lez, le fleuve qui traverse Montpellier. Un geste pour enfin dire au revoir.

Le reportage de France Bleu Hérault Copier