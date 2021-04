Covid-19 : une messe bondée filmée à Paris, sans masques ni gestes barrières

Les images d'une messe célébrée avec des fidèles plein l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile (Paris), non masqués, tout comme les prêtres, font réagir le diocèse de Paris. Sur la vidéo on voit que la cérémonie, datant de samedi, ne respecte pas les mesures barrières.

À l'heure des restaurants fermés, de la France confinée, les images de cette vidéo peuvent choquer. En l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, dans le 9e arrondissement de Paris, on voit des fidèles réunis lors d'une messe célébrée samedi. Plusieurs problèmes sont parfaitement visibles (la vidéo a été supprimée de Youtube depuis, les images ont été révélées par Le Parisien). Déjà, l'église est quasiment pleine, alors que les restrictions imposent un siège sur trois de libre et une rangée sur deux inoccupée. Mais ça ne s'arrête pas là, car les prêtres et la plupart des fidèles ne portent pas un masque. Pire, les enfants défilent pour une série de baptêmes, on leur plonge la tête dans le même petit bac d'eau. Le diocèse de Paris a réagi à cette vidéo, il se dit "stupéfait devant le non-respect évident des consignes essentielles de distanciation, de port de masque".

Il est bien évidemment prévu que le sujet fasse l’objet, en interne, d’un point sérieux - Diocèse de Paris

Dans plusieurs autres vidéos, encore visibles celles-ci, on peut voir que les prêtres de officiant dans cette église ne portent pas de masque, les fidèles pas toujours. Les messes sont quasi systématiquement filmées (visibles ici), seule la vidéo de l'office religieux de samedi a été supprimée.