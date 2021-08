Covid-19 : vaccination sans rendez-vous ce samedi, dans six centres commerciaux de la Loire

L'ARS, la préfecture et l'Education nationale lancent plusieurs opérations de vaccination ce samedi, dans six centres commerciaux de la Loire. L'idée est d'encourager les gens, notamment les jeunes, à se faire vacciner, avant la rentrée.

Vaccination sans rendez-vous

Ces différentes opérations de vaccination seront ouvertes à tous et sans rendez-vous. A l'approche de la rentrée, l'idée est d'encourager le maximum de personnes à entamer un schéma vaccinal. Dans leur communiqué commun, les autorités ciblent en particulier les jeunes. Ces opérations de vaccination "permettront notamment aux jeunes de 12 à 17 ans de bénéficier de la vaccination avant la rentrée scolaire".

La liste des six grands magasins et centre commerciaux concernés dans la Loire :