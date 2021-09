Covid à l'école : Près de 500 enfants déjà isolés chez eux en Loire-Atlantique

Après seulement trois jours d'école, en Loire-Atlantique plusieurs centaines d'enfants sont à l'isolement pendant une semaine à cause de cas de Covid.

A peine rentrés à l'école, les voilà déjà de retour chez eux! En Loire-Atlantique, près de 500 élèves sont à l'isolement à cause de la détection d'un cas de Covid dans leur l'école. 29 cas ont été avérés au total dans le département. En tout, ce sont une vingtaine de classes fermées : une dizaine dans le privé et autant dans le public.

11 classes fermées aux Sorinières

La ville des Sorinières est particulièrement touchée : 11 classes sont fermées désormais dans trois écoles maternelles et élémentaires de la commune (La Tilleulière, le Clos du Moulin et Sainte-Marie). Après les dix autres la veille, une classe supplémentaire a été fermée pour une semaine mardi à l'école élémentaire de la Tilleulière. Une cascade de fermetures liée à la détection d'un cas de Covid dans une fratrie inscrite au centre de loisirs juste avant la rentrée. Elle a donné lieu à une campagne massive de tests auprès des élèves qui les avaient côtoyés.

"En même pas trois jours, c'est la catastrophe!" - Hayat, parent d'élève

A Nantes, trois classes sont fermées à l'école Jean-Zay, dans le quartier de Bellevue. "On fait avec, après l'année dernière on est habitué", se résigne Hayat, mère de deux enfants scolarisés dans cette école. Sa fille de 10 ans, Alice, doit rester à la maison pendant une semaine. "Je n'aime pas faire l'école à la maison, c'est plus difficile. Tu ne peux pas demander d'aide à la maîtresse", regrette la fillette qui se dit "dégoûtée". Une inquiétude partagée par sa mère qui avoue ne pas toujours tout comprendre des leçons enseignées à ses enfants. "C'est galère!", lance-t-elle.

Du côté des enseignants, on craint aussi que le scénario de l'année dernière se répète. Près de 500 élèves à la maison, en moins d'une semaine d'école, ça ne présage rien de bon pour le reste de l'année scolaire, estime le co-secrétaire départemental de la FSU en Loire-Atlantique. "C'est énorme! S'il n'y a pas d'autre mesure de prise, ça risque d'être notre quotidien jusqu'à la fin de l'année scolaire", redoute Bernard Valin. "Il faut plus de moyens" pour ne pas laisser les élèves faire l'école chez eux poursuit-il. Par exemple, dédoubler les classes ou tester massivement pour éviter d'avoir à les fermer.