Indre et Cher : covid à l'école, quelles sont les règles ?

"Comme dans le reste de la société, il n'y a plus aucun protocole en vigueur dans les écoles". D'emblée, la direction académique des services de l'éducation nationale dans l'Indre pose le contexte. Dans ces circonstances, comment réagir si votre enfant est testé positif au covid ?

"Les règles de bon sens s'appliquent. Comme pour n'importe quelle infection hivernale" explique l'académie. Ainsi, plusieurs cas de figure sont à distinguer.

Mon enfant est positif et sans symptôme

L'enfant peut aller en classe, en se munissant dans la mesure du possible d'un masque s'il a plus de 6 ans. "On ne peut pas l'imposer, mais c'est une mesure de protection des autres enfants et des adultes".

Mon enfant est positif et symptomatique

Lorsque l'état de l'enfant ne lui permet pas sereinement de suivre la classe, il est préconisé de le garder à la maison. A son retour en classe, au bout de quelques jours, "il serait prudent de lui faire porter un masque, comme c'est désormais entré dans les habitudes lorsque l'on a une grippe par exemple". Il n'est pas nécessaire de fournir de test négatif ou de certificat médical pour retourner en classe**. Aucune période d'isolement** n'est prescrite.

Le covid est donc désormais traité comme un virus hivernale classique contre lequel les gestes barrières restent une parade efficace. Entrés dans le quotidien des élèves depuis trois ans, le lavage des mains réguliers et la désinfection au gel hydroalcoolique restent donc logiquement de mises dans les établissements scolaires.