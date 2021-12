Covid : à l'hôpital Saint-Vincent à Strasbourg, un patient sur 10 en réanimation a un faux pass sanitaire

Il circule en France, 110.000 faux pass sanitaires, selon une estimation du ministère de l'Intérieur. Un phénomène que constate Frédéric Leyret, directeur du groupement hospitalier Saint-Vincent à Strasbourg, où selon ses estimations un patient sur 10 en réanimation a en sa possession un faux pass sanitaire.

Une situation qui induit des retards de diagnostic

"C'est une situation qui induit des retards de diagnostic qui peuvent plutôt faire penser à des personnes qui seraient immunodéprimées et qui n'auraient pas réagi à la vaccination, et effectivement le traitement n'est pas le même. Le temps de découvrir une incohérence parfois la situation du patient se dégrade et c'est dommage parce que ça fait des retards de prise en charge", explique Frédéric Leyret.

Respect du secret médical

Il incite les patients à dire la vérité immédiatement : "Il faut le dire tout de suite, on n'est pas là pour leur faire la morale, c'est absolument interdit de dénoncer qui que ce soit en raison du secret médical."

Il y a quelques mois, le groupement hospitalier Saint Vincent a été victime de fraudes. ajoute Frédéric Leyret : "Ce n'est pas limité à la vaccination, n'importe quelle ordonnance peut être falsifiée. On n'a pas découvert ce phénomène avec les pass sanitaires. Mais c'est vrai que là c'est assez massif, par conséquence, nous sommes extrêmement vigilants. Nous avons des procédures internes de vérifications."