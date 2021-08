Coronavirus : la vaccination des 12-17 ans en dessous de la moyenne nationale dans les Alpes-Maritimes

Les adolescents azuréens peuvent se faire vacciner et le département des Alpes-Maritimes est en retard par rapport aux chiffres nationaux

La vaccination, c'est maintenant dès 12 ans. Mais se faire piquer, c'est loin d'être la priorité des 12-17 ans. Sur cette tranche d'âge, 48 % des jeunes azuréens ont au moins reçu une dose, alors qu'au niveau national, le chiffre est de 58 %.

"Ils sont en vacances"

Christophe Paquette est en charge du suivi des questions Covid et vaccination pour le département des Alpes-Maritimes. Il nous explique pourquoi la vaccination chez les plus jeunes est au ralenti dans le département : "Peut-être que beaucoup sont en vacances. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a une réelle accélération depuis deux semaines. On va rattraper ce retard à la rentrée".

Pour aller encore plus vite, le département des Alpes-Maritimes va proposer aux élèves de collèges et lycées de se faire vacciner notamment à l'intérieur des établissements scolaires.