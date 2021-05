Covid : au lycée Pothier d'Orléans, la reprise se fait en demi-jauge mais pas en demi-classe

A la veille de la reprise des cours en présentiel, les parents d'élèves du lycée Pothier d'Orléans ont sans doute été surpris de recevoir sur Pronote (le logitiel de vie scolaire) un courrier signé de la déléguée Snes-Fsu de l'établissement. Sylvie Lesné, professeur de lettres, "s'étonne et s'inquiète" des modalités de fonctionnement avec des classes qui restent à effectif complet.

On concentre toujours le même nombre d'élèves dans une même salle

Sylvie Lesné, enseignante au lycée Pothier et co- secrétaire départementale du SNES © Radio France - Patricia Pourrez

Comme beaucoup d'autres lycées en France, le lycée Pothier a un système hybride pour respecter le principe des demi-jauges. Les élèves ne sont au lycée que la moitié de la semaine et le reste du temps, ils restent à la maison. Mais, du coup, les enseignants ont toujours face à eux des classes entières pouvant aller jusqu'à 30 à 35 enfants. " C'est bien là tout le problème" selon Sylvie Lesné, " on a dû mal à concilier cette situation de classe entière alors que le reste de la société fait attention à ne pas se réunir à plus de 6 personnes". Entre deux cours, les salles sont évidemment aérées, mais " ça reste un espace confiné" insiste la représentante syndicale. Pour elle, ces choix "unilatéraux" peuvent inquiéter pour la santé de la communauté éducative.

Un choix "pédagogique" totalement assumé par l'établissement

Contacté par France Bleu Orléans, la proviseure du lycée Pothier, Pascale Gautrot-Lamoureux s'est dit étonnée de cette initiative de la déléguée syndicale. " On a eu 2 conseils pédagogiques et la majorité des enseignants sont pour ce système hybride en place depuis déjà novembre dernier." Pour elle, le maintien des classes entières assure une certaine cohérence. Avec la réforme du lycée, les élèves d'une même classe peuvent désormais se retrouver dans différents groupes selon leurs spécialités. " Avec des demi-classes, on aurait complètement déstructurer ces groupes ou encore les groupes de langue. On a donc fait le choix de garder des classes entières mais qui viennent moins souvent au lycée" explique la proviseure. Le lycée Pothier compte un peu plus de 2.000 élèves. Actuellement, ils ne sont jamais plus de 1.000 en même temps dans l'établissement.