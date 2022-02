Covid : avec les reports des mariages, les organisateurs alsaciens croulent sous les demandes

Ils sont sans doute nombreux ces couples a avoir croisé les doigts en espérant une embellie dans la crise sanitaire en 2022 afin de voir enfin leur mariage avoir lieu. Tous les espoirs sont permis avec le début de l'abaissement des restrictions sanitaires à partir de ce mercredi. Résultats : les prestataires sont débordés et les salles de réceptions sont prises d'assaut.

Avec la crise sanitaire, bon nombre de futurs mariés ont du repousser, parfois à plusieurs reprises leur mariage. C'est le cas d'Etienne et Cassandra. "Nous avions prévu de nous unir en octobre 2020 et puis il y a eu cette jauge imposée de 30 personnes. On a attendu, on y a cru et puis quand le gouvernement a annoncé un couvre-feu à 21 heures, on a décidé de reporter". Après deux ans d'attente, les mariés sont un peu plus confiants cette année, "même si on refuse encore de se projeter", affirme Cassandra.

Les mariés ne parlent plus de covid

Ce qui est sur, c'est qu'il n'est pas question de reporter. "On a qu'une envie, c'est de se réunir et faire en sorte que le jour que l'on prépare maintenant depuis 3-4 ans ait enfin lieu. On ne fera pas de concession. Il sera aussi grand que ce qu'on espère", assure la jeune femme de 27 ans.

Un regain de confiance et de détermination qu'observe également Elodie Felde, la co-gérante des Jardins du Nideck, une salle de réception à Oberhaslach. "Les couples viennent uniquement pour revoir la salle, faire venir les prestataires. Ils ne montrent aucun doute par rapport au fait que leur cérémonie pourrait avoir lieu. Il n'y a plus de stress. On a quelques-uns qui nous demandent par rapport au covid si eux-mêmes deviennent positifs, comment cela va se passer. Mais sinon, ils ne parlent plus de covid. J'ai l'impression qu'il y a de nouveau la flamme du mariage qui revient. Ce qui n'était pas le cas en 2021. Les mariages étaient colorés par la crise", précise la co-gérante."

La salle proposée par Elodie et Annika, les gérantes des Jardins du Nideck. - Les Jardins du Nideck

On a déjà des demandes pour 2024

Un optimisme qui se voit. "Tous les weekends de mai à début octobre sont réservés", précise Elodie Felde. "On a déjà pas mal de demandes pour 2023 et même un peu pour 2024". "Je pense que c'est quasi impossible de trouver un lieu de mariage pour 2022", ajoute Antoine Johner, le gérant de Strass Events, une entreprise d'évènementiels strasbourgeoise. "On a repoussé notre mariage à 2022 car notre salle n'était pas disponible", assure encore Cassandra, la future mariée.

Un vrai casse-tête

Une multiplication des cérémonies qui est un sacré casse-tête pour Antoine Johner. "Les dates demandées sont souvent des ponts ou des weekends prolongés. Du coup les clients que j'avais sur trois ans, se retrouvent tous les trois sur la même date", précise l'organisateur de mariage. Un problème inédit qu'il faut donc gérer au plus vite, car ce qui est sûr, c'est qu'aucun marié ne lâchera.

Antoine Johner, gérant de Strass Events. © Radio France - Virginie Vandeville