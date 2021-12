Covid : Cherbourg-en-Cotentin se réorganise face à la cinquième vague

Après les annonces gouvernementales et face à la forte augmentation des cas de covid sur son territoire, la cellule de veille sanitaire de Cherbourg-en-Cotentin s'est réunie ce mardi matin. Plusieurs mesures ont été prises, comme la réouverture d'un deuxième centre de vaccination.

Comme dans le reste du territoire national, la ville de Cherbourg-en-Cotentin doit faire face à la cinquième vague de covid. Une vague particulièrement forte. "Le nombre de personnes touchées par le virus est en forte augmentation. Le taux d'incidence sur notre territoire est aujourd'hui de 170 (cas pour 100.000 habitants), contre 110 la semaine dernière. Une dizaine de personnes sont hospitalisées et une vingtaine de classes sont fermées", constate le maire Benoît Arrivé, à l'issue d'une réunion de la cellule de crise sanitaire. Une cellule qui regroupe à la fois des élus, des personnels soignants et des responsables du centre hospitalier public du Cotentin (CHPC).

Retour d'un deuxième centre de vaccination

Une réunion qui a débouché sur plusieurs mesures. La première, c'est la réouverture d'un deuxième centre de vaccination. Il s'agit notamment de faire face à l'ouverture de la dose de rappel à tous les adultes depuis le 27 novembre. Ainsi, à partir du mardi 7 décembre, les habitants pourront se faire vacciner :

au centre de la salle des fêtes, place Centrale, géré par la ville

au centre de la salle Montécot, place de Justes à Octeville, géré par le CHPC

Le centre de vaccination de Montécot avait été fermé début novembre, en raison de la baisse du nombre d'injections et pour rendre cet espace aux associations. Mais la municipalité avait d'ores et déjà annoncé qu'en cas de nécessité, cette salle reprendrait du service pour la vaccination. Pour obtenir un rendez-vous, la démarche reste la même : via le site internet keldoc.com ou l'application keldoc, ou par téléphone :

via la plateforme régionale au 02 79 46 11 56 (accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures)

ou via la plateforme nationale au 0800 009 110 (accessible 7 jours sur 7, de 6 heures à 22 heures)

Pass sanitaire et masque obligatoire sur le marché de noël

La municipalité rappelle que ces injections sont aussi possibles chez son médecin traitant, son pharmacien, ou auprès de son infirmier habituel. Un service à domicile est aussi proposé aux personnes de plus de 80 ans au 0800 730 957. Des agents municipaux (maisons de quartier, espaces solidaires, etc.) sont également disponibles pour aider les personnes qui le souhaitent dans leurs démarches.

L'application des gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque, la vaccination sont les meilleurs remparts contre l'épidémie. Ces mesures peuvent paraître contraignantes, mais elles sont les seules capables de nous protéger. Si chacun les respecte, cela évitera des mesures plus dures telles le confinement ou le couvre-feu - Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin

L'autre grande mesure, c'est le pass sanitaire et le port du masque obligatoires sur le marché de noël, qui ouvre ses portes ce vendredi place de Gaulle à Cherbourg. Pour les marchés alimentaires, seul le port du masque est obligatoire.