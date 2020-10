Covid, couvre-feu, hiver : comment éviter les petits coups de blues d'octobre ?

L'année 2020 commence avec un confinement, se termine avec un couvre-feu pour la métropole de Rouen. Le Covid, ses gestes barrières, ses masques de protection, l'automne qui s'installe, voire l'attentat de vendredi soir dans les Yvelines. Un petit coup de blues peut s'installer.

"Le Covid joue un rôle dans les coups de blues, avec les conditions actuelles dans les entreprises, comme le chômage partiel", estime sur notre antenne Samuel Tillard-Marcel, psycho-praticien à Evreux, qui voit plus de monde que d'habitude dans son cabinet. "Il y a plus de gens un peu déprimés. Les gens inquiets regardent beaucoup les médias, les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Comme _Facebook, où il y a des informations parfois erronées, cela n'aide pas._"

Samuel Tillard-Marcel donne quelques conseils pour éviter ces coups de moins bien : "S'éloigner des réseaux sociaux, c'est vital. C'est la priorité. Les gens y mettent des _fausses informations. Pour les gens un peu fragile, je dis aussi d'éviter les chaînes d'informations en boucle_. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, mais le faire avec modération."

