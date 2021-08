Covid dans les Hauts-de-France : 8 patients sur 10 en réanimation ne sont pas vaccinés

La situation sanitaire dans les Hauts-de-France, comme partout dans le pays, continue de se dégrader. Toutefois, la circulation du covid-19 se fait moins rapidement que dans d'autres régions.

40 malades non vaccinés

Dans les services de réanimation, seulement quarante-neuf patients sont actuellement pris en charge (quatre-vingt trois patients sont en revanche admis en "soins critiques", selon les chiffres de Santé public France qui comprennent notamment les données de réanimation). Parmi eux, quarante n'ont reçu aucun injection, deux ont reçu une seule dose et les sept restants ont un schéma vaccinal complet avec deux doses. La moyenne d'âge de ces personnes est de 68 ans.

Malgré leur vaccination, ces sept malades n'ont pas pu éviter la contamination et l'entrée en service de réanimation car ils souffrent de comorbidités lourdes. Malgré leur protection vaccinales, ils restent fragiles, plus vulnérables qu'une personne vaccinée en bonne santé.

Efficacité de la vaccination

Heureusement, souligne l'ARS des Hauts-de-France, 77% de la population éligible à la vaccination (les plus de 12 ans) a reçu au moins une dose, et 64% (3,2 millions de personnes) a reçu ses deux doses.

"Les données recueillies cette semaine par l'Agence régionale de santé auprès des hôpitaux de la région illustrent de nouveau l'efficacité de la vaccination et son effet protecteur", explique l'ARS dans un communiqué.

Poursuivre l'effort de vaccination

En revanche, le variant Delta continue de circuler rapidement dans la région. Le nombre de cas positif a augmenté de 17% entre la semaine dernière et cette semaine. Le taux d'incidence régional s'établit maintenant à 100 cas pour 100 000 habitants, c'est le double du seuil d'alerte.

Le virus circule de plus en plus dans les zones urbaines comme la métropole de Lille et sur une grande partie du littoral. L'ARS rappelle donc que la majorité des centres de vaccination restent ouvert ce mois-ci, et qu'il est nécessaire que les retardataires se fassent vacciner.