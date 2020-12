Covid : des masques distribués aux bénéficiaires des Restos du coeur à Guéret

Le masque s'est imposé dans nos vies depuis plusieurs mois. Dans la rue, dans les commerces, au travail : il est devenu obligatoire ou vivement recommandé dans tous les lieux publics.

Alors que la crise sanitaire a fait basculer de nombreuses familles dans la pauvreté, et même si les prix ont baissé par rapport au printemps, acheter des masques chirurgicaux ou en tissu coûte cher quand on a déjà du mal à boucler les fins de mois. Pour aider les familles qui en ont besoin, la préfecture de la Creuse et les Restos du coeur se mobilisent

Des masques donnés par l'État

Lors de la distribution alimentaire de ce lundi 21 décembre à Guéret, l'association en a profité pour donner des masques gratuitement aux bénéficiaires. Dans la file d'attente, Sébastien salue cette initiative, car le masque qu'il porte sur le nez est usé. "Il s'effiloche... à force de le laver, il s'abîme", regrette le jeune homme, qui a perdu son emploi en pleine crise du Covid. "On est obligés de faire des économies, et on ne peut pas se permettre d'acheter des masques à chaque fois".

Recevoir des masques gratuitement, c'est comme un cadeau de Noël

"Malheureusement, on est au RSA donc on a du mal à joindre les deux bouts", poursuit Sophie, sa compagne, venue récupérer son colis alimentaire hebdomadaire. "Alors, qu'on reçoive des masques gratuitement, c'est comme un cadeau de Noël, c'est une épine en moins dans le pied". Quelques euros économisés pour cette famille, bienvenus en cette période de fêtes de fin d'année, "où il a forcément davantage de frais que pendant le reste de l'année".

Les masques proviennent d'une dotation de l'État et sont distribués via les associations caritatives. "Les gens qui se présentent ici ont besoin de produits frais, de laitages, de couches culottes et de masques", explique la préfète de la Creuse, Virginie Darpheuille. "Au total, on aura distribué un peu plus de 100.000 masques sur l'ensemble des associations sur l'ensemble des réseaux creusois, et nous réassortissons au fur et à mesure des besoins".