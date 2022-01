Covid, écologie et droits de l'homme... pourquoi les Jeux olympiques de Pékin font-ils polémique ?

Pour la première fois de son histoire, la Chine s'apprête à héberger les Jeux olympiques d'hiver. Après ceux d'été en 2008, la république populaire organise la compétition cette année du 4 au 20 février. 3.000 athlètes, officiels et membres des délégations du monde entier seront présents à Pékin et dans les sites prévus pour accueillir les épreuves. En Chine, tout est déjà prêt depuis plus d'un an et le pays promet des JO "splendides, exceptionnels et extraordinaires".

Mais plusieurs nuages viennent troubler l'horizon : le Covid-19, la question des droits de l'homme ou encore l'écologie.

Contexte sanitaire compliqué

La Chine organise ces JO d'hiver dans un contexte toujours compliqué sur le point de vue sanitaire. Si c'est en Chine que le coronavirus a été détecté pour la première fois à la fin de l'année 2019, les autorités du pays se vantent d'avoir réussi à contrôler l'épidémie au printemps 2020.

Mais avec l'arrivée de milliers d'étrangers, potentiels vecteurs du virus, comment éviter une reprise épidémique ? Une bulle sanitaire, plus contraignante qu'à Tokyo l'an passé pour des JO d'été reportés d'un an, doit isoler hermétiquement les participants du reste de la population. Jusqu'à présent, la digue tient : si des dizaines de cas positifs ont été enregistrés ces derniers jours parmi les participants, il n'y a ni foyer dans la bulle, ni fuite.

Une équipe médicale chinoise s'exerce à évacuer un patient sur une patinoire olympique © AFP - Koji Ito / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun

"Il y a des chances que ces mesures soient efficaces", estime Yanzhong Huang, spécialiste des questions de santé au cabinet américain Council on Foreign Relations. "Même si elles risquent de perturber les Jeux. Une équipe entière peut être placée en quarantaine si un des membres est positif." En dehors de la bulle, la ville de Pékin fait face à un regain épidémique depuis quelques jours, compliqué par l'apparition du variant Omicron.

De plus, le gouvernement chinois décidé d'aller plus loin pour éviter les contacts entre la population locale et les étrangers. Pour assister aux épreuves, le public chinois sera le seul autorisé et sur invitation.

Boycott diplomatique

Pékin doit également faire front contre la situation des droits de l'homme qui est placée sous les projecteurs des pays occidentaux. Les questions liées à la gouvernance de Hong Kong, du Tibet et plus particulièrement celle des Ouïghours suscitent d'importantes pressions internationales. Depuis des attentats attribués à des islamistes et des séparatistes ouïghours, les autorités chinoises imposent une chape de plomb séuritaire dans la région du Xinjiang (nord-ouest) où vit l'essentiel des Ouïghours, cette minorité musulmane du pays.

Des rapports occidentaux accusent Pékin d'avoir interné dans des "camps" au moins un million de personnes, majoritairement ouïghoures, voire d'imposer des "stérilisations forcées" ou du "travail forcé". Sur la base de ces études, Washington accuse Pékin de "génocide", tout comme les assemblées parlementaires de plusieurs pays comme la France, le Canada ou le Royaume-Uni.

Les pays qui vont boycotter "diplomatiquement" les Jo d'hiver de Pékin 2022 © Visactu

La Chine dément ces accusations, dénonce des manipulations statistiques et présente les "camps" comme des "centres de formation professionnelle" destinés à éloigner les habitants de l'extrémisme religieux. En réponse, les Etats-Unis et quelques alliés occidentaux ont annoncé un "boycott diplomatique" des JO.

"La priorité absolue à l'heure actuelle est notamment que les Etats-Unis cessent de perturber les Jeux olympiques d'hiver", a déclaré jeudi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d'un appel téléphonique avec son homologue américain Antony Blinken. Les présidents russe Vladimir Poutine et argentin Alberto Fernandez, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ou la ministre française des Sports Roxana Maracineanu, entre autres, sont attendus à la cérémonie d'ouverture le 4 février.

L'affaire Peng Shuai

Autre ombre au tableau et qui cette fois mêle sport, politique et diplomatie : l'affaire Peng Shuai. En novembre dernier, cette joueuse de tennis chinoise avait publié un long message sur sa relation sentimentale contrariée avec un ancien vice-Premier ministre. Elle racontait notamment s'être sentie "forcée" d'accepter un de leurs rapports sexuels. La sportive avait ensuite mystérieusement disparue, suscitant des inquiétudes dans le monde du tennis international avec le mot-clé #OùEstPengShuai ?

Si Peng Shuai a depuis réapparu à l'occasion d'un entretien avec Thomas Bach, le président du Comité international olympique, l'association du tennis féminin (WTA) a décidé de mettre fin à ses tournois en Chine pour protester contre l'absence de transparence de Pékin sur les accusations de la sportive.

Des militants portent un T-shirt "Où est Peng Shuai ?" lors de l'Open d'Australien à Melbourne © AFP - Paul Crock

Le Comité international olympique (CIO) a d'ailleurs confirmé jeudi qu'une rencontre entre Thomas Bach et Peng Shuai aura lieu pendant les JO de Pékin. Un porte-parole du CIO a indiqué avoir été en contact avec elle à plusieurs reprise, et encore la semaine dernière.

Dans ce contexte, certains athlètes pourraient-ils être tentés de protester pour apporter leur soutien à la joueuse de tennis ? En théorie, la charte olympique est claire : "Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique". Mais les autorités chinoises ne sont pas à l'abri d'une prise de position même si aucun incident n'avait émaillé les Jeux d'été 2008 à Pékin, malgré de fortes tensions à l'époque autour du Tibet.

Une catastrophe écologique ?

Les JO de Pékin sont également pointés du doigt pour leur impact écologique. Les autorités chinoises se sont engagées à organiser des JO "verts" avec l'intégralité de l'électricité consommée d'origine renouvelable. Pour rappel, au plan national, la Chine continue à dépendre aux deux tiers du charbon pour sa production d'électricité.

Afin de garantir un air respirable, dans ce pays fréquemment touché par des épisodes de pollution atmosphérique, les poêles à charbon ont été remplacés par des systèmes de chauffage électrique ou à gaz dans 25 millions de foyers à Pékin et les régions environnantes. Les aciéries de la zone ont reçu l'ordre de diviser par deux leur production en août dernier et des dizaines de milliers d'usines ont dû payer des amendes pour dépassement des limites d'émissions polluantes.

Un canon à neige sur l'un des sites olympiques des JO de Pékin © AFP - STR

Si la qualité de l'air s'est indéniablement améliorée à Pékin ces dernières années, la présence de particules fines en provenance du reste du pays continue à dépasser régulièrement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La principale préoccupation écologique demeure la neige. La région de Pékin est connue pour sa sécheresse hivernale et il y neige rarement. Conséquence, les JO dépendront en grande partie de la neige artificielle. En 2019, la Chine estimait avoir besoin de 185 millions de litres d'eau pour recouvrir les pistes. Les organisateurs ont assuré que cette eau ne contenait pas de produits chimiques et pénétrera naturellement dans le sol lors de la fonte.

Cette situation risque de mettre encore plus la pression sur les ressources en eau du pays. Pékin ne peut déjà compter que 300m3 d'eau par an et par habitant, soit moins du tiers de l'approvisionnement recommandé par les normes de l'ONU.

Les canons à neige en action fin décembre 2021 sur le site olympique de Zhangjiakou © AFP - STR

La Chine, un pays frileux aux sports d'hiver

Enfin, si le choix de Pékin pour ces JO d'hiver a suscité beaucoup de critiques pour son impact écologique, il en également créé sur le plan sportif. La Chine n'est en effet pas connue pour être une nation majeure des sports d'hiver. Depuis sa première participation en 1980 à Lake Placid (Etats-Unis), les athlètes chinois n'ont remporté "que" 62 médailles, dont 13 en or, bien loin de ses résultats astronomiques aux JO d'été (634 médailles dont 262 en or).

Avec une délégation sans précédent de 171 sportifs, le pays organisateur peut espérer battre son record hivernal datant de 2010, avec 11 podiums, dont cinq titres olympiques. D'autant que le pouvoir chinois, qui souhaite développer un lucratif secteur des sports d'hiver et initier 300 millions de Chinois à la neige et à la glace, a mis des moyens à disposition des différentes équipes en lice.

Des policiers chinois sur une piste de Zhangjiakou, l'un des sites des JO de Pékin 2022 © AFP - Koki Kataoka / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun

L'objectif était d'avoir au moins un représentant chinois dans la quasi-totalité des 109 épreuves au programme de la quinzaine de Pékin, soit près du double du nombre auquel le pays avait participé en 2018, avec un bilan final de neuf médailles, dont une seule en or. Remporter des titres reste cependant une autre paire de manches, prévient le fournisseur de données sportives Gracenote, qui table pour la Chine sur 11 médailles dont six en or, loin des 45 de la Norvège (22 en or).

La Chine a encore des "faiblesses et des désavantages évidents", a admis un responsable de l'organisation, Ni Huizhong. Dans certaines disciplines, le pays est confronté à une "grosse crise", a-t-il expliqué l'an dernier, cité par Chine nouvelle. En raison d'un "niveau sportif insuffisant", la Fédération internationale de hockey sur glace a ainsi un temps menacé d'exclure le pays hôte, automatiquement qualifié, du tournoi masculin, avant de finalement se raviser.

La Chine compte tout de même quelques pointures notamment sur la glace avec son couple Sui Wenjing et Han Cong en patinage artistique, avec son équipe de short-track, discipline qui a engrangé 33 des 62 médailles olympiques chinoises, en encore avec son quatuor féminin en curling.

Notre dossier JO de Pékin pour retrouver l'intégralité de nos articles sur la compétition