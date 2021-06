Covid en Savoie et Haute-Savoie : le point sur l’épidémie

En Savoie et Haute Savoie seule la moitié de la population adulte a reçu une première dose de vaccin

En Savoie et Haute Savoie, la situation est stable depuis plusieurs semaines selon l’Agence Régionale de Santé et les épidémiologistes de Santé Publique France, par rapport au taux d’incidence et au nombre de patients en réanimation. Le variant indien du covid circule peu dans nos pays de Savoie.

Des indicateurs plutôt favorables en pays de Savoie

Le taux d’incidence est de 52 pour 100 000 habitants en Savoie, 63 pour 100 000 habitants en Haute-Savoie. C’est moins que la moyenne régionale et nationale. Le chiffre le plus concret, le plus parlant c’est 10 : le nombre de patients en réanimation en Savoie. Ils sont 12 en Haute Savoie.

Mais toutes ces données restent sensiblement supérieures à celle de juin dernier, à l’issue du premier long et quasi-total confinement.

"La variant anglais reste majoritaire en Haute Savoie et en Savoie" Jean Marc Yvon épidémiologiste Copier

Donc la vigilance reste de mise ! Il faut continuer la vaccination selon les épidémiologistes qui observent « un petit essoufflement ». Des créneaux sont libres en ce moment. Seule la moitié de la population adulte a reçu une première dose dans nos départements, un quart a une couverture vaccinale complète.

Chez les plus de 65 ans, «on peut mieux faire » aussi selon l’ARS. 80% de cette population a reçu une première dose en pays de Savoie mais à peine plus de cette tranche d’âge a reçu ses deux doses de vaccin.