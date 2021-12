Covid et foule aux illluminations de Locronan : "pas un problème" pour le maire

On attend encore beaucoup de monde aux illuminations de Locronan pendant ces vacances de Noël et malgré la crise sanitaire. Le maire estime qu'il "n'y a pas plus de problème que dans un meeting politique" et affirme que tous les bénévoles sont vaccinés.

La foule à Locronan, pour le coup d'envoi des illuminations de Noël: c'était le week-end dernier, et ça a posé des questions à certains participants, en pleine crise sanitaire. Pas au maire : "Ca ne pose pas question, car tout le monde est discipliné et porte le masque", constate Antoine Gabriele. Et si le pass sanitaire n'est pas requis pour accéder au village, il l'est pour ce qui est en intérieur : l'exposition , l'entrée au village provençal et à la crèche. Il n'y a pas eu "une seule personne sans pass sanitaire, le contrôle est absolu, tout se passe très bien".

Le maire en vient à s'agacer, "il n'y a pas plus de risque en allant à Locronan que dans un meeting politique. Il ne faut tout de même pas exagérer, hormis le jour de l'inauguration c'est fluide, les bénévoles s'en chargent , les forces de l'ordre aussi, les gens se croisent normalement. 99% des maires sont des gens responsables, nous agissons en fonction des problématiques. A Locronan comme ailleurs il n'y a pas plus de risque."

Sans compter que "tout le monde a le pass sanitaire parmi les bénévoles". Le pendant est que la mairie a eu plus de difficulté cette année à recruter des volontaires.

