Covid : fin du masque obligatoire à l'école, où en est l'épidémie dans les Hauts-de-France ?

A partir du lundi 11 octobre, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles du Nord et de l'Oise, une semaine après le Pas-de-Calais, la Somme, et l'Aisne. La mesure est levée à cause de l'amélioration de la situation sanitaire.

A partir du lundi 11 octobre, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles du Nord et de l'Oise, une semaine après le Pas-de-Calais, la Somme, et l'Aisne.

A partir de lundi, les écoliers ne seront plus obligés de porter le masque en classe dans le Nord et l'Oise. Comme dans le Pas-de-Calais, la Somme et l'Aisne au début de cette semaine, la mesure est levée compte tenu de l'évolution favorable de la situation sanitaire.

La circulation du virus continue de ralentir dans les Hauts-de-France. Le taux d'incidence est en dessous du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants dans les cinq départemens de la région. Il est de 29 cas positifs pour 100 000 habitants à l'échelle régionale contre 35 cas il y a une semaine.

C'est dans la Somme que le taux d'incidence est le plus faible avec 16 cas pour 100 000 habitants. Il atteint 18 cas dans le Pas-de-Calais et l'Aisne. Le taux d'incidence s'établit à 35 cas pour 100 000 habitants dans l'Oise. Le département du Nord tient la palme avec 39 cas pour 100.000 habitants.

Pas de saturation à l'hôpital

Dans les Hauts-de-France, les hopitaux ne sont pas saturés. 593 personnes atteintes de Covid-19 sont hospitalisées au jeudi 7 octobre selon les chiffres de Santé publique France. C'est une vingtaine de moins qu'il y a sept jours.

On ne compte que 87 patients en réanimation ou en soins intensifs, soit 8 de moins qu'il y a une semaine.

85% de la population complètement vaccinée

La vaccination se poursuit dans les Hauts-de-France. Plus de 4,3 millions de personnes ont reçu leur deux doses au mardi 6 octobre, selon les données de Santé publique France. Cela représente 85% de la population éligible (12 ans et plus). La région suit la tendance nationale.

L'Oise est toujours à la traine par rapport aux autres départements de la région. Près de 77,2% des personnes de 12 ans et plus sont complètement vaccinées.