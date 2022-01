Covid, froid, manque de soleil : on vous dit comment garder quand même le moral

Comment garder le moral et le sourire alors qu'on est en plein hiver, qu'il fait froid, que le soleil se couche tôt, quand il y en a, et que les contraintes imposées par la crise sanitaire pèsent lourdement sur nos épaules ? Pas facile. Et pourtant, c'est possible. On vous explique comment.

Comment garder le moral, comment rester de bonne humeur avec la crise sanitaire et son chapelet de contraintes qui nous empoisonnent la vie depuis des mois et des mois, l'hiver qui s'est installé, le froid, la nuit qui arrive tôt, sans compter les petits soucis du quotidien ?

C'est compliqué, mais pas impossible.

Voici quelques conseils pour ne pas sombrer dans la déprime

Ils sont donnés par Jean Doridot, le monsieur Feel good de France Bleu Paris. Notre psychologue, docteur en psychologie, spécialiste du développement personnel, était en direct ce matin à 8h15.

"Fais de ton mieux sans te faire mal" : la consigne de Jean Doridot

Le psychologue explique que toutes les choses que nous vivons en ce moment, avec cette crise sanitaire, crée un "phénomène d'épuisement". Ce n'est pas juste une impression, dit-il. Une enquête Ipsos montre que les Français sont fatigués, usés.

Il faut accepter d'être fatigué © AFP - GARO / Phanie

Les conseils de Jean Doridot

Premier conseil : il faut accepter d'être fatigué. Surtout pas de CBD ou autres produits qui ne sont pas prescrits par des médecins, assure le psychologue. Il explique que même les injonctions au bien-être parfois peuvent être fatigantes.

"Nous ne sommes pas des super-héros, des super men ou des wonder women. Il y a moins de lumière. Tout le monde connaît maintenant la dépression saisonnière. Il faut vraiment accepter ce rythme naturel. Nous sommes encore dans l'hiver. Il y a même des paléontologues qui se demandent si nos ancêtres n'ont pas pratiqué l'hibernation à une époque parce que, c'est un fait, notre biorythme naturellement va vers quelque chose qui est plus de l'ordre du repli, de se replier sur soi".

Deuxième conseil : cocooning pour tout le monde, si possible bien sûr. Un plaid au coin du feu ou un week-end sous la couette, ça peut faire du bien. Soyez à votre écoute. Si vous avez envie de passer des bons moments avec les personnes que vous aimez, bien au chaud, c'est très bien, assure Jean Doridot.

Troisième conseil : profitez des journées ensoleillées pour sortir, prendre l'air. Profitez de la lumière, cela vous fera du bien.

Profitez des journées ensoleillées © Maxppp - AURELIEN BREAU

Nous avons aussi tous des astuces pour aller mieux, retrouver le moral.

Petits conseils des Franciliens rencontrés par France Bleu Paris

Faire un peu de sport, du yoga etc : cela permet de se vider la tête et de prendre l'air

Voir des amis : ça remonte le moral, on discute, on rit, cela fait du bien

Se faire un petit resto : on s'offre un petit plaisir, c'est convivial, on pense à autre chose qu'à son quotidien

On s'évade par la lecture © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

On lit des livres : on s'évade en se plongeant dans des romans, des albums, des bandes dessinées

On dessine, on peint, on se lance dans une activité artistique : c'est valorisant, le temps passe plus vite

On prend l'air © AFP - PATRICK PLEUL

On se promène dans la nature ou en ville seul ou avec des amis : on ne reste pas enfermé

On joue à des jeux de société à plusieurs : on se distrait, on redécouvre des petits plaisirs oubliés

Vous aussi, vous avez de bonnes idées pour garder le moral durant cette période un peu sombre ?

