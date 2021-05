Coronavirus : il n'y aura pas de concert-test à Marseille

Les deux concerts-tests envisagés à Marseille dans le cadre du déconfinement n'auront pas lieu. Le gouvernement ne valide pas les deux spectacles prévus au Dôme. L'exécutif donne son feu vert en revanche aux villes de Paris et Montpellier.

Un coup dur pour la ville de Marseille et les organisateurs. Les deux concerts-test envisagés pour le déconfinement n'auront pas lieu. Le gouvernement ne valide pas les deux spectacles prévus au Dôme les 29 mai et 12 juin prochains. L'exécutif donne son feu vert en revanche aux villes de Paris et Montpellier.

