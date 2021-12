Face à la flambée des cas de Covid, le Premier ministre belge annonce ce mercredi soir que les cinémas, les théâtres et les salles de concerts vont de nouveau fermer à partir de ce dimanche.

Covid-19 : la Belgique ferme de nouveau ses cinémas, ses salles de concert et de théâtre à partir de dimanche

Comme un air de déjà vu... Alexander de Croo, le Premier ministre belge, a annoncé ce mercredi soir que toutes les activités en intérieur vont de nouveau être interdites à partir de ce dimanche en Belgique en raison de l'épidémie de Covid. La décision a été annoncée à l'issue d'un nouveau comité de concertation. Les cinémas, les théâtres ainsi que les salles de concert devront donc fermer leurs portes à partir de ce dimanche. Cela concerne aussi toutes les activités et loisirs situés en intérieur, notamment dans les parcs d'attraction ou encore les bowlings. Les rencontres sportives devront aussi se disputer à huis-clos, y compris les matchs de football.

En revanche, les musées, les salles de sport ou encore les bibliothèques ne sont pas concernés par ces interdictions. Les mariages et les funérailles restent possibles. Les bars et les restaurants restent ouverts mais ils doivent continuer à fermer à 23 heures. Les magasins restent également ouverts, mais les protocoles sont renforcés. Au maximum, deux personnes ensemble pourront faire du shopping, une distance d'1,5 mètres devra être garantie et l'accès aux grands magasins devra être contrôlé.