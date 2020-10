Covid : la préfecture du Tarn renforce encore les mesures et ferme tous les vestiaires

Le Tarn est actuellement classé parmi les départements en zone d’alerte. La semaine dernière, la préfète du Tarn avait annoncé des mesures très fortes. Le département était le premier de France à fermer ses bars à partir de 23h. Mais ce 2 octobre, la préfecture a annoncé des mesures complémentaires. "Si la propagation du virus n’est pas contenue, nous allons passer en «alerte renforcée» voire en «alerte maximale». Des mesures générales très restrictives seraient alors imposées" justifie la préfète Catherine Ferrier.

Masques dans les salles de cinéma

Parmi les nouvelles mesures, le port du masque obligatoire dans toutes les salles de spectacle et de salle cinémas pendant toute la durée du spectacle. Le port du masque est aussi désormais obligatoire pour tous les regroupements de moins de 10 personnes sur la voie publique de 12h00 à 3h00 du matin. Jusqu’ici, il était obligatoire à partir de 17h00.

Fermeture des vestiaires sauf scolaires et pros

Autre mesure choc, la préfecture demande maintenant la fermeture des vestiaires dans les établissements sportifs (hors piscine) sauf pour l’usage des groupes scolaires et des sportifs professionnels de haut niveau. Les matches de rugby pourront avoir lieu, dit la préfecture. Mais "on fait sa douche à la maison", précise la préfète. "On a eu des chaines de contamination très nombreuses dans les clubs de rugby, football et handball."

La préfecture a également interdit la vente d’alcool à emporter entre 22h00 et 06h00. Catherine Ferrier va signer le nouveau décret ce vendredi 2 octobre. Toutes ses mesures vont rentrer en vigueur ce samedi 3 octobre.

Le détail de ces mesures :

Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de onze ans :

dans tous les marchés ouverts, les marchés couverts, les brocantes, les braderies, les vide-greniers, les fêtes foraines et les bases de loisirs (hormis pendant la pratique d’une activité sportive) ;

50m autour des espaces publics d’enseignements dont universités ;

50 m autour dans les crèches ;

50m autour des établissements scolaires, publics et privés, du lundi au vendredi de 07h00 à 22h00 ainsi que le samedi de 07h00 à 13h00 ;

les établissements culturels et artistiques (ERP de types S, T, Let Y) ;

les établissements sportifs (ERP de type X) ;

d’un arrêt d’une gare routière ou ferroviaire ;

pour tous les regroupements de moins de 10 personnes sur la voie publique de *12h00 à 3h00 du matin ;

dans certaines rues des centre-ville d’Albi et de Mazamet.

dans les salles de spectacle et de cinémas (type L) pendant toute la durée du spectacle ;

L’obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Rassemblements sur la voie publique et loisirs